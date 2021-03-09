إصدار قصصي يحكي "ندوب الحياة" بالأمازيغية

صدر عن دار المطبعة والوراقة الوطنية بمدينة مراكش أول عمل قصصي (قصص قصيرة) للكاتب الشاب حسن أُبراهيم تحت عنوان “إزملان ن تودرت” بالأمازيغية، التي تعني “ندوب الحياة”.

جاء هذا الإصدار بغلاف ذي لون أصفر فاتح تؤثث دفته الأولى لوحة لسيدة تحمل طفلا وفي الخلفية قصبة تتخللها شقوق للفنان التشكيلي موحا ملال.

تضم المجموعة القصصية 16 قصة قصيرة، وإهداء، في 124 صفحة من الحجم المتوسط مكتوبة بالخطين اللاتيني وتيفيناغ.

وتتناول المجموعة القصصية عددا من “التيمات” والمواضيع، من بينها مواضيع متعلقة بالحياة الطلابية وبعض الخبايا التي تدور في كواليس المحيط الجامعي.

كما يعالج الكاتب بعض التفاوتات الموجودة بين الطلاب الذين ينحدرون من أوساط مختلفة، وتلك المتعلقة بالاضطرابات والتصادمات بين حياة الجيل الجديد “أبناء فيسبوك” كما يحلو للكبار تسميتهم، و”جيل تسامرت” كما يحلو للشباب تسميتهم.

وتتطرق المجموعة القصصية أيضا إلى بعض “التيمات” التي يعتبرها المجتمع من الطابوهات، كـ”الاغتصاب والعنف والدونية التي تمارس على المرأة في ظل هيمنة الفكر الذكوري وبعض مظاهر التدين التي تفرض طقوسا غريبة عن البيئة المحلية، التي لازال يعيش فيها المواطنون في هامش منسي”.

وقد استعمل الكاتب لغة أمازيغية سليمة وأصيلة غنية من حيث المعجم والأساليب البلاغية برمزية بليغة وظف فيها بعض الحكم الأمازيغية المتجذرة.