حسن الوزاني يصدر مدخلا إلى "السلسلة الوثائقية"

صدر، حديثا، للباحث والشاعر حسن الوزاني كتاب “مدخل إلى السلسلة الوثائقية” (Introduction à la démarche documentaire) ضمن منشورات سليكي أخويْن بطنجة.

ويتناول الوزاني، في مؤلّفه الجديد الصادر باللغة الفرنسيّة، “خصوصية وأهمية الأنظمة الوطنية للمعلومات التي تقتضي وجود سياسات وطنية تحدد الأولويات وتنسق استغلال الإمكانيات، في إطار مقاربة تستحضر أهمية المعلومات كمدخل أساس لمجتمع المعرفة”.

كما يتناول هذا الكتاب حياة الوثائق بمختلف وسائطها الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية والإيكونوغرافية وغيرها، عبر استعراض المراحل التي تمرّ بها، بدءا من لحظة الإنتاج ونهاية عند القارئ، مع كل العمليات التي يقتضيها هذا المرور، ومن ذلك تحليل احتياجات القراء والرصد الوثائقي والاقتناء والفهرسة والتصنيف والتكشيف والحفظ وخدمات بث المعلومات والوثائق، بما فيها الخدمات عن بُعد التي توفرها كثير من المكتبات العالمية الكبرى.

وحسن الوزاني أستاذ بمدرسة الإعلام بالرباط، كما أنه أستاذ زائر بكلية الدراسات الشرق الأوسطية ببكين، وله عدد من الإصدارات؛ من بينها: “حياة بين الرفوف.. مقالات في أثر الكتاب”، و”معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين لعبد الرحمان بن زيدان.. تحقيق ودراسة بيبليومترية”، و”قطاع الكتاب بالمغرب.. الوضعية والأفق”، و”يتهلون بالغيم.. حوارات مع شعراء من العالم”، و”أحلام ماكلوهان”.