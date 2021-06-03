حسن طارق يكتب: عزاءُ مغربي في وفاة المفكر التونسي هشام جعيط

قال حسن طارق، سفير المغرب بالجمهورية التونسية، في حديثه عن وفاة المفكر التونسي هشام جعيط، الثلاثاء الماضي، إن “العزاء كان واحدا والخسارة واحدة، وكان الإحساس بالفقدان في تونس نفسه في المغرب أو في غيرهما من الجغرافيات المفتوحة حول قضايا النهوض الثقافي والحضاري”.

وبعد التذكير بجزء من حياة الراحل، وإسهاماته الثقافية الخالدة، أشار طارق، في مقال له بعنوان “رحيل هشام جعيط..عزاء مغربي”، إلى أن “هشام جعيط ومحمد عابد الجابري اشتغلا في زمن متقارب، لكن بمقاربات متفاوتة في الرؤية والمنهج، على موضوع الإسلام التأسيسي من خلال تفكيك أثر اللحظة الفارقة التي انبثقت فيها السياسة والدولة من داخل زمن الدعوة والنبوة”.

وورد ضمن المقال ذاته أن “هشام جعيط توفي ليلتحق في الأبدية الواسعة برفاقه الموتى- فلاسفة ومثقفين وكتاب – الذين طالما قال إنه لا يحيا إلا بجوارهم”، مضيفا أن “الرجل توفي لكن أمام كتبه وأفكاره وتحاليله حيوات لامتناهية تتناسل بتعدد القراءات المفترضة لمنجزه العميق”، وخاتما مقاله بالإشارة إلى أن “المثقف التونسي الكبير توفي لكنه كان خلد اسمه ضمن المساهمات الغنية لتونس في الذكاء الإنساني المشترك”.

وهذا نص المقال:

على عكس العادة، في الثلاثاء الماضي، كان يمكن للعبارة المسكوكة “عزاؤنا واحد” أن تستعيد -على اجترارها- الكثير من المعنى وهي تذيل عبارات الأسى وكلمات الفقد التي خص بها كُتاب ومفكرون وإعلاميون ومثقفون وقراء من المغرب نبأ وفاة المفكر التونسي هشام جعيط.

فعلا كان العزاء واحدا والخسارة واحدة وكان الإحساس بالفقدان في تونس نفسه في المغرب أو في غيرهما من الجغرافيات المفتوحة حول قضايا النهوض الثقافي والحضاري.

ازداد هشام جعيط عام 1935، خلال السنة نفسها التي توفي خلالها الطاهر حداد، وعين فيها علي بلهوان أستاذا في الصادقية، وأتم خلالها الحبيب بورقيبة إجراءات تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد، وانطلق فيها فرحات حشاد في نشاطه النقابي. كان ذلك في وسط ثلاثينيات القرن الماضي، العشرية السحرية التي مثلت خميرة ثقافية للمجتمعات العربية الحديثة، وشهدت بدايات ترسخ الحركات الوطنية التحررية، عبر استئناف جذري لأسئلة القرن 19 حول تجاوز التأخر التاريخي. ولعله العقد الذي قد مثل رمزيا الانطلاق الفعلي للقرن الـ20 العربي “القصير” (1920/1960)، المليء بأفكار النهضة والتجاوز والاستقلال والوطنية، التي فتح الشاب جعيط عينيه على أحلامها، قبل أن يرافق كذلك خلال سنواته السادسة والثمانين، بما يلزم من ذكاء لامع ومعرفة أصيلة، محاولات الدولة الوطنية في البناء والتحديث، وإشكاليات الانتماء والهوية، وقضايا الديمقراطية والعدالة.

ولعل هذا الالتقاء بين التاريخ الشخصي والتاريخ العام، والذي انعكس بالتأكيد على طبيعة التزامه الثقافي، قد جعل منه شاهدا كبيرا على كل تحولات وقطائع ومصائر مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

تعود علاقة هشام جعيط بالمغرب إلى المنتصف الثاني من السبعينيات، إذ تلقت النخبة الجامعية والثقافية مؤلفه حول “الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي” بكثير من الانتباه لمغامرة فكرية مختلفة في النظر إلى أسئلة التاريخ والهوية والدولة الوطنية.

سياق الإصدار وخلفيته الثقافية ستجعل من هذا الكتاب لبنة تأسيسية لمجموعة من المشاريع الفكرية المتجاورة مع أطروحته، وخاصة مؤلف عبد الله العروي حول “الايديولوجيا العربية المعاصرة” ومؤلف الراحل محمد عابد الجابري وفاتحه مشروعه “نحن والتراث”.

بعد هذا اللقاء الثقافي المكثف، الذي سيكرس اسم هشام جعيط ضمن خريطة القراءة الفكرية غير القابلة للالتفاف في الأفق الثقافي المغربي، ستشهد بداية الثمانينيات أول لقاء مباشر بين الفقيد وبين أبرز المفكرين والكتاب المغاربة ضمن أنشطة ندوة تأسيسية لخلق إطار خاص بمدرسي الفلسفة في الفضاء المغاربي، نُظّمت بمبادرة من الفيلسوف الراحل محمد عزيز الحبابي.

سيظل بعدها الراحل حاضرا من خلال إصداراته المتلاحقة، كأحد المراجع الكبرى لكل المنشغلين بقضايا النهضة وأسئلة التقدم وتحديات الحداثة؛ وستنجز العديد من المشاريع البحثية والأطروحات في الجامعات المغربية حول منجزه الفكري، كما ستشكل محاورته -من بعيد- ومقاربة إشكالياته ومسالك تحليلاته المتفردة جزءا من بنية اشتغال الفكر الفلسفي المغربي المعاصر، تماما مثلما ستستحضر الكثير من إسهاماته إشراقات لافتة للمدونة الفلسفية المغربية الحديثة.

ولعل هذا ما سيجعل الفقيد رفقة محمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعلي أومليل وآخرين، معالم سامقة في سجل المدرسة الفكرية المغاربية التي تبلورت في سياق تفاعلات وقراءات وحوارات ببنية متبادلة، إذ كثيرا ما يذكر هشام جعيط تفاعله مع الكتابات المبكرة لعبد الله العروي، التي فتحت الفكر العربي المعاصر على آفاق جديدة، تماما مثلما يذكر بكثير من الحنين ما تلقاه من معارف عن طريق جده الذي كان متصوفا “تيجانيا”.

استدعاء هشام جعيط في السياقات الثقافية المغربية كثيرا ما يقترن باستحضاره في صيغة المقارنات المبنية على التكامل والامتداد والاختلاف مع المفكر المغربي الكبير عبد الله العروي، الذي يقتسم معه الشغف المزدوج بالفلسفة والتاريخ والانتصار الواضح للحداثة دون أي تبسيطة إيديولوجية، مع أصالة عميقة في المقاربة المنهجية.

في مقدمة كتابه الأول الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، سيعبر بشكل شفاف “هشام جعيط الشاب” عن تفاعله مع آراء عبد الله العروي وأفكاره التي يصفها بالاتزان والرقة والمتانة، مشيدا بالجهد الفكري المغربي/ المغاربي الذي لا يعادله أي جهد مماثل في المشرق.

هذا التفاعل سيبدو بقوة خلال الفصل الختامي للكتاب المعنون بإستراتيجية المستقبل عندما سينتقد محدودية مقاربات التحديث بسبب أزمة الأيديولوجيا العربية المعاصرة، من حيث غياب المشروع الحضاري المعبأ وتركيز المثقف العربي على مبدأ العدل دون مبدأ الحرية.

إغراء البحث عن التقاطعات ومساحات الوصل وفراغات القطائع يبدو متحققا كذلك في حالة محمد عابد الجابري؛ ذلك أن كلا من جعيط والجابري اشتغلا في زمن متقارب، لكن بمقاربات متفاوتة في الرؤية والمنهج، على موضوع الإسلام التأسيسي من خلال تفكيك أثر اللحظة الفارقة التي انبثقت فيها السياسة والدولة من داخل زمن الدعوة والنبوة، إذ بين 1989 و1991 سيصدر على التوالي هشام جعيط كتابه “الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر” وعابد الجابري “العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته”.

الإغراء ذاته يخص النظر للعلاقة بين جعيط وعلي أومليل أساسا من خلال قراءة الإرث الخلدوني والصيغ متعددة الرهانات لاستعادته داخل الراهن الفكري العربي، واتفاقهما على ما يقدمه إسهام ابن خلدون من دلائل على قوة ورسوخ التواصل الجغرافي والثقافي بين أجزاء المغرب العربي.

خلال إحدى مشاركاته الفكرية بالمغرب عام 2006، سيساهم الراحل هشام جعيط في ندوة حول الإرث الخلدوني، نظمها المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء في دورته 12، تزامنا مع الذكرى المئوية السادسة لميلاد العلامة ابن خلدون، حيث سيستفيض في إبراز دور العزلة الفكرية التي فرضها على نفسه صاحب المقدمة في تجويد منجزه الفكري، وهو ما سيقرأه آنذاك الكثير من الحضور كمديح شخصي لاختيار العزلة النسبية التي أحاط بها جعيط نفسه كنمط في تدبير الحضور العمومي وكمسافة ضرورية تجاه اليومي والسائد والعابر، دون أن تكون قطيعة مع أسئلة المجتمع و قضاياه.

يغادرنا هشام جعيط، ابن “الزيتوني” وخريج “الصادقية” الذي درس في “باريس” وتشبع بالفكر الإنساني من داخل عمق الهوية الوطنية المغاربية العربية الإسلامية التي تبحث عن سبل الانتماء إلى روح العصر وأفق العقل، دون أن تغادرنا أسئلة التقدم والحداثة، لعلنا نلتمس الإجابات الجماعية والمجتمعية والثقافية من أنوار كتاباته.

توفي هشام جعيط، ليلتحق في الأبدية الواسعة برفاقه الموتى- فلاسفة ومثقفون وكتاب – الذين طالما قال إنه لا يحيا إلا بجوارهم.

توفي الرجل لكن أمام كتبه وأفكاره وتحاليله حيوات لامتناهية تتناسل بتعدد القراءات المفترضة لمنجزه العميق.

توفي المثقف التونسي الكبير، لكنه كان قد خلد اسمه ضمن المساهمات الغنية لتونس في الذكاء الإنساني المشترك. رحم الله الفقيد.