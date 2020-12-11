حشود بالآلاف تغمر شوارع مكناس وتشيع جنازة الصحافي الغماري

رغم استمرار تفشي جائحة “كورونا”، فإن الآلاف من سكان مدينة مكناس تحدوا الخوف من الفيروس التاجي، وآثروا أن يشاركوا في جنازة الإعلامي صلاح الدين الغماري، الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير، عصر اليوم الجمعة، بمقبرة “مولاي مليانة” بمسقط رأسه بمدينة مكناس.
وجسدت الجنازة المهيبة للراحل التقدير الذي يكنه له محبوه وأصدقاؤه، الذين التفوا بالآلاف، في حشود غفيرة، لتوديعه إلى دار البقاء، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على المشيعين، تعبيرا منهم عن حسرتهم على فقدان الراحل، الذي فارق، عن 50 عاما، الحياة، ليلة الخميس الجمعة، بمدينة المحمدية إثر سكتة قلبية مفاجئة.
وعرفت جنازة صلاح الدين الغماري مشاركة حوالي 10 آلاف شخص، حسب تقديرات غير رسمية، حيث توافدت الحشود على منزل عائلته، كما غمرت الشوارع والأزقة التي مر منها موكب جنازته، داعية له بالرحمة والمغفرة، ولعائلته وأصدقائه بالصبر الجميل.
واشتهر الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري بإطلاله لسنوات طويلة على المغاربة من خلال القناة الثانية بتقديم نشرات الأخبار، واختطفه الموت وهو يستعد لإطلاق برنامجه التلفزيوني الجديد “صوتكم” الذي أقرته إدارة قناة “دوزيم” ضمن شبكة برامجها الإخبارية الجديدة.
وتوسعت قاعدة محبي صلاح الدين الغماري خلال الجائحة، مع تقديمه برنامج “أسئلة كورونا”، الذي كان يحث فيه المغاربة، باللغة العامية، على التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية في مواجهة الفيروس.
الله يرحمو.
ولكن المسكين كاع داكشي للي جرا فكورونا الناس ضربوه فالزيرو فالجنازة..
اكيد الناس كيبغيوه ولكن على الاقل يديرو ليه خاتمة مزيانة فالدنيا.
الله يرحمو ويوسع عليه ويتبثو عند السؤال.
الله يرحم جميع المسلمين.
رحم الله الفقيد. ..لكن :تحدى الآلاف الفيروس! فهذا ضرب من الجنون. ..علينا أن نتحدى الفيروس بالتباعد؛ اتباع شروط النظافة. …..الدولة خسرت الملايير. .لنفترض لا قدر الله أنه في هذه الحشود كانت حالات الفيروس ..ما المصير؟ ؟قليلا من العقل و الحكمة. .نحن أمام فيروس انهك دولا عظمى. ..
رحم الله الفقيد والصبر والسلوان لأسرته.
حسب الصور المأخودة في توديع الفقيد بأن روح الفقيد لن تكون رضية على عدم احترام مودعيه إلى ماكان يدعو إليه بالتقيد الحازم لإجراءات التباعد لتفادي انتشار العدوى.
ايام كورونا كهرهناها ولكن جا صلاح الدين الغماري خلنا نعشق ونتبع برنامجه الشيق عن كورونا حتى اصبحنا نسناو برنامج ديالو آلله ارحمك وصبر ميمتك اما انا سأقول كما قالت المجموعة المشاهب
وما بان ليك غير هو
وما عزعليك غير هو
وشحال عندي منو
وياك غير دتييه
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
افتقدنا أخا عزيزا ورجلا وطنيا بامتياز
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة هذه هي سنة الحياة الموت علينا حق الواحد خاصوا يراجع نفسو ويتصالح مع داتو ويتوب اليوم الدنيا وغدا الآخرة في أي لحظة قد تأتي الموت .
و هذا دليل على أن التخلف لا زال يعشش في عقول المغاربة … المرحوم صلاح الدين الغماري في "أسئلة كورونا" البرنامج الذي قدمه أعطى عشرات بل مئات النصائح للمغاربة من أجل آحترام التباعد الإجتماعي في ضل الجائحة… و لكن هيهات بعض المغاربة أو الكثير منهم لديهم ثقب بين الأذنين … الكلام إدخل من أذن و يخرج من أذن أخرى … أخر أعماله و مجهوداته ذهبت هباء منثورا … فاللهم إرحمه و أدخله فسيح جنانك …
رحمة الله عليه كان بعبارة دارجة يحدر من مثل هذه التجمعات الكبيرة لكن قدر الموت باغته وشيعت جنازته بحشود لم تعرفها جنازة أخرى زمن كورونا
إن العين لتدمع،وإن القلب ليحزن،ولانقول إلا مايرضي ربنا،إنا لله وإنا إليه راجعون،تغمد آلله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
والله انني بكيت كانه فرد من العائلة، صحافي محنك وفي المستوى لا زلت اتذكر برامجه بخصوص جائحة كوررونا كان يقدمها بنيته وباخلاص وصدق، رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
تعازينا الحارة لعائلته الصغيرة و الكبيرة ولي أسرة ألاعلام في فقدان الصحفي المقتدر صلاح الدين الغمري رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه و إنا لله وإنا إليه راجعون و لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته و رزق ذويه الصبر و السلوان
انة لله وانة اليه راجعون اللهمة غفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع الدعوات.
نرجو له الرحمه والمغفره من الله عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون..
الله يرحموا وي صبر اهلوا صحافي خلوق و بشوش
الدوام ل الله كل من عليها فان
رحمه الله عليه وعزاء المغاربة واحد قد ما الحزن قد ما الاطمئنان بكثرة الناس اللي حضرات فالجنازة ومألمة الظاهر انه كان انسان طيب وخلوق ومحب للخير سعداتو رحمه الله الله يرزق الصبر لوالديه وعائلته
والله آلمنا موته كأنه فرد من عائلتي الله يرحمو ويغفر له ويصبر امه وعائلته ويبدل محبتة بالصبر ويرحم جميع اموات المسلمين وان لله وان اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون انسان خلوق ومتفاني في مهنته رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
صلاح الدين الغماري الانسان الخلوق و الطيب رحمك الله و أسكنك فسيج جنته ….سبحان الله رزقه محبة الخلق فأحبه الخالق إن شاء الله في الفردوس الاعلى و نحن معك و أمة سيدنا محمد
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفرله كان
صحفي مقتدر وخلوق إنسان صالح
اللهم في هذة ليلة الجمعة اجعله من ورثة الجنة النعيم واسكنه بجوار أنبياءك الصالحين آمين يارب العالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده
المرحوم كان ديما كيقول لينا نصائح زوينة بخصوص التباعد ولكن فالجنازة ديالو المحبين والجمهور ديالو مطبقوش النصيحة ديالو وحظرو بكثافة وهذا كيدل على أنه محبوب بزاف .
اللهم اسكنه فسيح جناتك آمين .
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكرم مثواه واجعله مع النبيين والصالحين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة وحسن أولئك رفيقا.
الله يرحموا مسكين كان انسان مزيان وطيب وباينة حتى الطيبة على وجهوا ولكن كانشوف فالوقت فاش كايستاعد العالم باش إحاصر كورونا باللقاح خرجات مكناس كلها باش تنشروا من جديد حيت الأكثرية ملدايرينش الكمامة زيد على ذلك التباعد ماكاينش بيناتهم واخا غير شوية.انا ماشي ضد مايمشيوا فالجنازة ديالوا ولكن على الاقل إطبقوا التعليمات الصحية
سكن قلوب جميع المغاربة بفضل حبه لوطنه و بفضل تضحياته من أجل وطنه هو مثال يجب أن يحتذى به ليس فقط في الإعلام و لكن في جميع المجالات…..
إن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته اللهم آرحمه وآغفر له وآرزق أهله الصبر والسلوان على فراقه ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله إني مصدومة كباقي المغاربة لفقدان هذا الرجل الطيب ! اللهم ارحمه و اغفر له و تجاوز عنه و ألحقنا به مؤمنين، اللهم ارزق أهله الصبر على فراقه و اربط على قلوبهم يا رحمن يا رحيم
الله ارحم الاخ الفاضل أمين يارب العالمين. ولكن أين شروط الوقاية، أين التباعد …… اطلب من الله يحمي الجميع.
اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.
تعازينا لأسرة الفقيد صلاح الدين الغماري تغمده الله بواسع رحمته الواسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم الصحفي الخلوق. إن لله وإن إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو إنسان خلوق عرف كيدخل قلوب المغاربة كاملين
كل نفس دائقة الموت. رحمت الله علية ولجميع المسلمين. لكن اين هده الدولة وهده التدبيرات. كيف يسمح اقامة جنازة ونحن في اعلى اسقف الوباء. كم من مواطن توفى وحرم اهله من دفنه وحتى من زيارته. والله العظيم شيئ مأسف. الدول تحارب الوباء وحكومة المغرب تشجع علية. لا افهم شيئ. كم من روح ستزهق بسبب هده الجنازة. والعبرة من عيد الاضحى حيت كان المغرب من قلة الدول المتحكمة في الوباء. والاختلاط في عيد الاضحى سبب تفشيه بكترة. سنرى بعد 10 ايام عدد المصاببن بمكناس. عيب وعار على هده ااحكومة صاحبة مصالحها فقط.
صلاح الدين الغمري الوطني الصادق الغيور سيبقى إسمك خالدا في داكرة المغاربة لما أسهمت به في ضل الجاءحة لقد كنت وستبقى في قلوبنا نحن مغاربة كندا نم في سلام نحبك.
جنازة الفقيد خلت من نصائحه وتعاليمه
وخرجاته الاذاعية والتلفزيونية من أجل التوعية لمحاربة عدوى كوفيد 19. اجمل تكريم له هو احترام ما كان يدعو اليه.
ان لله واليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم أجزه عن الإحسان احسان وعن الإساءة عفوا وغفرانا
لله ما اخد ولله ما اعطى انا لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان .
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح الجنان
C'est la première fois de ma vie que je pleure pour quelqu'un de la télé. Ce monsieur nous a accompagné pendant toute la période du confinement et à donné des conseils du fond du coeur à tous les marocains. Il est rentré dans le coeur de tous les Marocains. Lah Yrehmou.
اللهم اشمله برحمتك الواسعه واجعله من المقربين منك والهم اهله واذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم إرحمه وأرزق أهله الصبر والسلوان .
ولماذا الاخلال بواجب السلامة والتباعد الصحي ؟
فين هما المسؤولين عن حفظ الامن وسلامة المواطنين ؟
لا حول ولا قوة الل بالله
انا لله و انا اليه راجعون
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح الجنان و وزق لاهله الصبر و السلوان و جعل ذريته طيبة صالحة. امين
يبدوا في الشاشة اعلاميا ملتزما وكان وفيا لعمله دائما يقول انتهت النشرة الى اللقاء وداعا ياصلاح موعدنا الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله إن العين تدمع والقلب يحزن عليك يا صديقي صلاح الدين الغماري
لترقد روحك الطاهرة بسلام وكل المغاربة والمقربين يشهدون
لك أمام الله الغفور الرحيم بالطيبوبة والنزاهة والتفاني في العمل أنا آلله وأنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة على أهله وذويه الصبر والسلوان وعزاءنا واحد
ان احب الله عبدا.زرع محبته بجميع خلقه.الله يرحم صلاح الدين الغماري الرجل الوطني لي عرفناه كبار و صغار فاشد محنة. الله يرحمو و يوسع عليه و يسكنه فسيح جناته.
الله يرحمه ويرحم برحمته الواسعة جميع أموات المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين
كان نعم الرجل اعملوا صالحا الموت حق
يا ناس ياناس أين التباع الاجتماعي أو زيد او زيد ..
الفايروس نار والناس حطبها ..ازدحام واحيانا بدون كمامات ..هل هذا معقول ؟ نعم المتوفى رحمة الله عليه ولكن لو رآكم لبكى لأنكم لم تمتثلوا لنصائحه .. الحصول تفهم تسطا
باسم الله الرحمان الرحيم وصلى على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه ازكى الصلاة والسلام.
انا لله وانا اليه راجعون، رحمه الله الفقيد وطيب الله ثراه وألهم اهله الصبر والسلوان
الله يرحمو وادعوا له الان انه يسالكم الدعاء والرحمة ، لاينفعه الان لا حشود ولكن فقط الاعمال الصالحة والدعاء .
المرحوم المناضل الكبير واللذي أمن سلاسة تمرير السلطة من الحسن الثاني لجلالة الملك محمد السادس كانت جنازة عبد الرحمان اليوسفي في أعلى شروط السلامة والتباعد الصحي
كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع دوك النصائح اللي عطاهم ضربوهم في الزيرو في جنازته ,, الله يغفر لنا جميعا ويلحقنا به مسلمين
خسارة كبيرة للجسم الإعلامي المغربي إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الصادقة لأسرته و محبيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة و تجاوز عنه و أسكنه فسيح جناته.
الله يرحمو ويوسع عليه ويرزق عائلته الصبر والسلوان وخاصة ميمتو مسكينة
والله بقا فينا وبكينا عليه بحال واحد من العائلة
ما أحب الله عبدا إلا أحب خلقه فيه الله يرحمو
وسمحولي نتير غي واحد النقطة حزت في قلبي وهي عدم احترام التباعد في الجنازة ورغم مجهوداته وطلبه من الناس في برامجه باحترام شروط السلامة من كرونة ولكن لا حياة لمن تنادي ومن جهة أخرى كثرةحمل الهواتف النقالة لاخد الصور والفديوهات اعباد الله الموت عندها الحرمة والهبة ديالها والناس كاين اللي جايا غي باش تصور وتصور الله يهديكم وحتى لحظة الدفن الناس تتدافع لاخد الصور!!! لاحول ولا قوة إلا بالله
الله يرحمك ويوسع عليك
مكناس حزينة اليوم مكلومة تنعي ابنها البار الشاب البشوش الاعلامي المتمكن المتفاني في عمله المواطن الغيور خطفتك الموت في غفلة منا وانت في عز عطائك الاعلامي و الانساني
انا لله وانا اليه راجعون
نسأل الله تعالى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته
وان يدخله فسيح جنانه بغير حساب
اللهم امين يارب العالمين
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الصحفي الخلوق صلاح الدين الغماري… أنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمك ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغفر ذنوبه
كيف ماكان عمل الشخص فهو ينقسم إلى قسمين مادي وإنساني وسبب حب الناس لهدا الرجل هو أنه كان إنسانيا في عمله فلم يبخل على جمهوره من المتعلمين حتى الاباجديين من عامة الناس في أن يبلغ المعلومة بطريقة مبسطة والسهل الممتنع فأحبه الامي قبل المتعلم والكبير قبل الصغير رحمه الله
إنا لله وإنا إليه راجعون يارب إنه في ضيافتك فأكرم ضيافته وازرق أهله الصبر والسلوان.
رحَل الاعلامي صلاح الدين الغماري قبل رحيل كورونا، هذا الوباء اللعين الذي لعب صلاح دورا كبيراَ على مستوى الاعلام المغربي "الرسمي"للتعريف بمخاطره والوقاية منه وأيضاً لتهدئة الخواطر المتأثرة نفسياً واقتصادياً به. كنت أسميه شخصياً الصحفي الاطفائي (Journaliste pompier) لدوره الاحترافي في هذا الشأن.
"انا لله وانا اليه راجعون".
إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و اعف عنه، و اسكنه فسيح جنانك. و الهم الصبر و السلوان لعاءلته الصغيرة و الكبيرة. وافته المنية و هو شاب: اللهم ارفق بأبناءه و بعقيلته، و استرهم، و اصلحهم . اللهم آمين يا رب .
أولا الله يرحم الفقيد و ثانيا لازم فتح تحقيق و فضح المسؤولين عن قطاع الصحة فحسب جيران الفقيد ألمت به أزمة قلبة البارحة على الساعة 23h06 و الإسعاف جاء ساعة متعطل en retard و لا يوجد به أوكسيجين ليتصلو بإسعاف ثانية هي الأخرى لما جاءت لم يكن بها أوكسيجين ثم نقل الى مصحة ثلاث مصحات لأنه لا يوجد بها أوكسيجين و لا بوجد طبيب ليلي لإسعاف المرضى حتى نوفي المسكين عند وصوله الى المشفى الثالث ..هذه مشكلة و معصلة كبيرة في مدينتي الإسعاف ما جاتش الرجل جاب زوجته فوق الترونبورتور للمشفى
من أين لك كل هذا الحب يا صلاح. رجل اجتمعت على حبه و تشييعه الآلاف من الناس. لم يحضرهم لا درهم و لا دينار و لا منصب . سوى حب هذا الصحفي الذي برز نجمه في جائحة كرورنا لما كان له من دور الإعلامي المغربي الشريف.
رحمك الله يا صلاح الدين و جعل مثواك الجنة و نور لك قبرك
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
الله يرحمو ويوسع عليه ذائقة القبور إنا لله وإنا إليه ان شاء الله الى الجنة بدون حساب
انا لله وانا اليه راجعون ،الجميع كانو يحبون الفقيد الغماري لانه كان يحب عمله وكان مخلصا متفانيا في ادئائه على الوجه الذي يشرف المغاربة ، الصدمة كانت كبيرة لاننا لم نكن نتصور الحدث خصوصا امام الوجه المتفائل والطموح والمنشرح الذي كنا نتلهف لمشاهدته والدرس بليغ اما الغافلين عن الموت العابثين باماناتهم المستهثرين بعملهم ، رحم الله صلاح وجعل حب الناس له شفيعا امين
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه وثبتهه عند السؤال .
فماذا بينك وبين الله حتى تحضى بحزن بلد باكمله عليك يا صلاح..
تعليقي على مول المقال 56 تغافل اسمع امولاي اش كتخربق هادي راها جنازة كبيرة اديال صحفي كل المغاربة كحبوه هاديك لكمامة سير اديرها انت الله يهديك واش السيد توفى باقي تشوف شي كمامة الله ارحموا اثر سكتة قلبية هاد الوفاة عبرة لأناس اخرين راه دنيا مكتساوي حتى جناح بعوضة وفيقوا وعيقوا راه الموت كتيرة في سنة 2020
كل نفس دائقة الموت اللهم اغفر له و ارحمه كنت طيبا شهما قيد هذه الجنازة توضح مكانة المرحوم عند المغاربة صحيح من احبه الله احبه الناس رحمة الله عليك
اكيد كان له محبوه ومتتبعوه .رحمه الله ولكن التهور الذي رافق جنازته لامبرر له اطلاقا.كماذكراحد المعلقين مشكورا الاستاذ الكبير عبد الرحمان اليوسفي وماادراك ما عبد الرحمان اليوسفي ولم تعرف جنازته هذا التدافع المجاني
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم إرحمه وأرزق أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وارزق أهله الصبر والسلوان وأرحم جميع موتى المسلمين اجمعين.
عزاؤنا واحد الله يرحم ويجدد عليه الرحمات والله النهار كل وانا كنبكي صورة مكتحيدش من عين, الله يرزقنا حسن الخاتمة سعداته بيوم الجمعة وبرضاة الوالدين وبحب المغاربة كاملين،
انا لله وانا ايه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله وخصوصا الميمة الله يعطيها القدرة على تجاوز هدا الحزن العميق وهده المحنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . يقال شهود الدنيا هم شهود الآخرة على حسن معاملته في هده الدنيا اللهم تجاوز عنه وعن جميع امواتنا واموات المسلمين اخطاءهم يارب ياحي يا قيوم ويغسل اخطاءهم بالثلج والبرد كما غسلت الثوب الابيض من الدنس اما المشاركين في العزاء فالله ينجيهم من هاد الوباء ويحفظهم يارب العالمين انهم حضروا اليه بسبب حرقتهم ومعزته عندهم وان الدنيا فانية لايبقى فيها الا وجه الله العظيم .
الى صاحب التعليق رقم 76لا اشاطرك بثاتا الراي ان نحزن ونشاطر عاءلة الصحافي المحبوب المه شيء .وان نخاطر بصحة المواطنين شيء لا يمكن قبوله باي شكل من الاشكال.ان تتحول جنازة صحافي مهما بلغ حبه لدى الناس الى بؤرة لتفشي العدوى امر لا يقبله الا متهور.اتاسف للتدافع والتقارب الخطيرين اللذان واكبا جنازة الفقيد الذي كان داءما يحذر من السلوكات اللامسؤولة.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
وارزق اهله الصبر
وبشر الصابرين
رحمك الله وسكنك فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان لن ننساك ابدا والى اللقاء
رحمه الله تعالى…واين. التباعد……سنسمع عن مكناس …وبأعداد كورونا والحالات الحرجة
اللهم ارحمه ووسع مدخله واجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين.
الله يرحمو ويوسع عليه ..انا لله ونا اليه راجعون
نتمنى من جلالة الملك ان ينوهه بوسام الاستحقاق من الدرجة التي يستحقها نظرا لما ايداع من خدمة اثناء جاءحة كورونا وله واسع النظر
إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه رحمة واسعة و أسكنه فسيح جنتك يا أرحم الراحمين. يا رب.
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والجنان قال الله تعالى:
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون
سبحان من زرع حب 40مليون شخص لشخص ضعيف لا حول له ولا قوة.سبحان من لا يعجزه شيئ في الارض و لا في السماء.جنازة بهدا العدد من الناس لا يسعنا الا ان نقول .سبحان الله .اللهم ارحم عبدك الضعيف و اسكنه فسيح جنانك.نتمنى نموت او انا كايعرفني غير النصف من هاد العدد.
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ
اللهم ارحم برحمتك عبدك هذا الذي أصبح يفتقر لها كثيرا وجازيه عن المغاربة بما يستحق من الجزاء واجعل قبره روضة من رياض الجنة كما وعدت عبادك الصالحين وما خروج المغاربة بهذا الحشد رغم المخاطر من الجائحة لدليل على حبهم لهذا المسلم الذي قضى حياته خدمة لوطنه ولأبناء وطنه فجازيه اللهم عنا خير الجزاء وتجاوز عن سيئاته وألهم ذويه الصبر والسلوان ولا تفتنا بعده وألحقنا به مسلمين والله سيحفظ بإذنه عباده الذين شاركوا في تشييعه لمتواه الأخير لمحبتهم له وعفويتهم وإن قدر للمغاربة أجمعين إمكانية المشاركة في التشييع لما تخلى أحد في نظري أولا لطيبة الغقيد وثانيا تقدذرا لعمله وغيرته على أبناء بلده الذان كانا واضحين خاصة خلال أيام الجائحة ناهيك عن زلزال الحسيمة وعدة مواقف أخرى لا تحصى له اللهم اجعلها له غي ميزان حسناته لتتقله ويتنفع بها يوم لا منفعة إلا ما قدمت يداك آمين ومرة أخرى اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه الصبر والسلوان وأره في أبنائه ما كان يرجوه ويتمناه لهم .
اللهم أدخله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق و ارزق اللهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنك على كل شيء قدير .
صلاح الدين الغماري من أطيب خلق الله إنا لله وإن إليه راجعون
أكبر صدمة جاتني في حياتي هي موت الأستاذ العظيم والصحفي الكبير صلاح الدين لغماري والله بكيت وقلبي تحرق عليه بززززاف وكأنني فقدت واحد من عائلتي الله يرحمو ويجعل مأواه الجنة الفردوس أعلى ياربي, ستبقى دائما وأبدا في قلوبنا .
اكيد ان المغرب والجسم الاعلامي فقد اعلاميا كبيرا ومحبوبا ولكنها مشيئة الله سبحانه وتعالى مايسعنا الا ان نقول ان لله وان اليه راجعوان،كل نفس دائقة الموت نسأل الله الرحمان الرحيم ان يغفر له وان يسكنه فسيح جناته وان يرزق اهله الصبر ونتمى منا الله ان يحفظ تلك الجماهير التي خرجت لم تبالي بكورونا وان كان من الافضل توخي الحيطة والحذر من هاد الوباء
صحافي خلوق طيب إنسان مثقف ما يسعنا إلى أن نقول إنا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ
انا لله وانا اليه راجعون،رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين،اللهم الهم اسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان ،امين.
انا لله وإنا إليه راجعون
الدوام لله
صعب ان يهب الله تعالى إلى عبده حب الناس له بهذا الشكل . و اصعب ان يدفن يوم الجمعة … فاللهم كما وهبت له محبة عبادك اوهب له جنة الفردرس امين
رحم الله الاخ صلاح الدين ورحمة الله تعالى على كل موتى المسلمين.
الشيئ الذي ازعجني هو غياب شروط الوقاية من وباء كورونا و عدم احترام التباعد الجسدي و ضرب بعرض الحائط تعليمات وزارة الصحة فيما يخص هذه المناسبات الأليمة و اتمنى من اعماق قلبي أن لا يفتك هذا الفيروس المدمر أي أحد ممن حضروا جنازة الاخ صلاح. نسأل الله العلي القدير أن ينجي مدينتنا مكناس و باقي وطننا العزيز من كل مكروه
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
رحمة الله عليه و جعله من اهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا… اللهم عامله بما انت اهله … فعلا موته كانت صدمة لنا جميعا و عبرة في نفس الوقت… دنيا ما دايمة و عمرها تعطي العهد لأحد و سعداتك افاعل الخير