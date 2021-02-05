حصن تازة

حصن تازة
صور : و.م.ع
الجمعة 5 فبراير 2021 - 23:53

يقع حصن تازة، أو ما يُطلق عليه “البستيون”، عند الزاوية الجنوبية الشرقية للهضبة التي توجد عليها تازة العليا.

ويعتبر معلمة عسكرية تاريخية تعود إلى عهد أحمد المنصور السعدي، الملقب بالذهبي، الذي حكم ما بين 1578 و1603.

يختزل الحصن مراحل عدة من تاريخ تازة العسكري، بدءا من العصر الموحدي وانتهاء بالاحتلال الفرنسي سنة 1914

تازة العليا حصن البستيون عهد أحمد المنصور السعدي معلمة عسكرية

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