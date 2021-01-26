حصيلة الحوادث في المدن .. 14 قتيلا و1956 جريحا

لقي 14 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1956 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1466 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يناير 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و372 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و990 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و382 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و871 ألفا و750 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4450 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6397 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 143 مركبة.