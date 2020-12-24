أعداد قياسية لوفيات وإصابات كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 635 حالة وفاة و 29.935 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 53.096 حالة، بينما مجموع الإصابات التراكمية مليونان و 963.688 إصابة.

وتعافى أمس الأربعاء، وفق المصدر الرسمي نفسه، 26.890 من المصابين بالجائحة، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 370.857 شخصا.