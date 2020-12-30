حصيلة كورونا تتخطى 19 ألف إصابة بجهة فاس

بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس “كوفيد-19” بجهة فاس مكناس، الأربعاء، ما مجموعه 19055 حالة مؤكدة، عقب إحصاء الجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 75 حالة إصابة جديدة، توزعت على فاس بـ25 حالة، وصفرو بـ15 حالة، ومكناس وتاونات بـ12 حالة، وتازة بـ7 حالات، والحاجب بحالتين، وإفران وبولمان بإصابة واحدة بكل منهما.

ووفق المعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، عند السادسة من مساء الأربعاء، والتي تخص الحالة الوبائية بالجهة، تعد فاس أكثر مناطق الجهة تضررا من الجائحة، إذ بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بها، منذ بداية تفشي الوباء، 8764 حالة، تليها مكناس بـ2825 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي بتازة 2541 حالة، وبصفرو 1687 حالة، وبتاونات 920 حالة، وببولمان 774 حالة، وبإفران 651 حالة، وبالحاجب 628 حالة، وبمولاي يعقوب 265 حالة.

وأفادت المديرية ذاتها أن الجهة أحصت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات إضافية ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت معها الحصيلة الإجمالية لوفيات الجائحة إلى ما مجموعه 690 وفاة.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المتعافين من الفيروس بعموم الجهة ارتفع إلى 17849 شخصا، بعد تسجيل 76 حالة شفاء جديدة خلال الفترة المذكورة، موردا أن 516 حالة تتابع العلاج من الإصابة على صعيد مجمل النفوذ الترابي للجهة.