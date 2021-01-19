"حفظ الصحة" تحجز مواد غذائية فاسدة بتافراوت

"حفظ الصحة" تحجز مواد غذائية فاسدة بتافراوت
صورة: هسبريس
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 21:25

أسفرت عمليات مراقبة اعتيادية لمصالح مفتشية حفظ الصحة بتافراوت، نواحي إقليم تيزنيت، عن رصد مجموعة من المخالفات الصحية، المتعلقة ببيع وعرض مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

العمليات التي استهدفت المحلات التجارية مكنت من حجز 262 علبة “ياغورت”، و147 لترا من العصائر والمياه المعلبة والمشروبات الغازية، و15 علبة “باسكويت” من الحجم الكبير، و9 كيلوغرامات من العسل، و4 كيلوغرامات من التمر منتهية الصلاحية.

ووفق مصادر من المكتب الصحي الجماعي لتافراوت، فقد ركزت عمليات المراقبة الصحية على “التثبت من مدى احترام شروط النظافة وحفظ الصحة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، ومدى احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد”.

تافراوت تزنيت مفتشية حفظ الصحة مواد غذائية فاسدة

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‫تعليقات الزوار

1
  • ما كاديين غير على الدراويش
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 22:09

    نسيتوا 125 g ديال الكامن و2 خميرات و16 بيضة. كان من الاولى تدققوا مع اصحاب الملايير اما بما يخص صحة المواطنين سيروا شوفوا الخضر كم هي مملوئة بالموبيدات السامة ولا احد يبالي علما أنكم تعرفون ان عدة دول منعت استهلاك الخضر المستوردة من المغرب

    1
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