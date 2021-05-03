حفل بدون كمامات ولا تباعد ينيوزيلندا.. مشهد يشتاق له جميع سكان العالم ولم يشهده أي بلد منذ بداية جائحة كورونا
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
نيوزيلندا و ما أدراك ما نيوزيلندا دولة مزدهرة و شعب راقي .رئيسة الحكومة ذات أخلاق عالية. لا علاقة بنا و بما نعيشه في بلادنا حيث الجهل و الفساد منتشر في مجتمعنا
نشتاق لمشهد المساجد و هي مكتظة بالمصلين و لصلاة التراويح فيها نشتاق لمنظر الكعبة الشريفة و الناس بالآلاف يطوفون حولها.. نشتاق لعائلتنا في المغرب
هادي يشوفوها اللوبيات ديال الدواء في العالم سوف ينتقمون من نيوزيلاندا لانهم احتقروهم واحتقار مخططاتهم الشيطانية.
اليوم الحفلة وعدا العزاء والبكاء والصبيطارات ممتلئة والنَّاس تموت في الشارع.
اذ تخطيتم قوانين العالم الجديد سوف تخلصون التمن غاليا وغدا لقريب.
دازت اكثر من عام على مرور كورونا و لم اصب حتى بوعكة خفيفة علما اني مدخن شره و مصاب ب branchit chronique و لا اعرف و لا واحد في محيطي مات بها
انا لم و لن انخدع تصبحون على خير
حفل بدون كمامات ولا تباعد……ربما الكثرة تغلب السبع…..لا لا لا ردو بالكم راه الوباء كاين…..الله يحفض الجميع
هاذا شعب واعي ومثقف حكومة ومواطنين حينا يقرر شيء ينفذ لان المؤمور او صاحب القرار يرى مصلحة الكل فوق كلشي ومتحدين طبقو الاغلاق الثام والجزئي وهانتيجة تنفيذ الاشياء بالرضا ماشي بحال شي بعض اللهم عافينا من ظهور هذ الحالات الجديدة فكازا جوج و17المخالطين وماخفي الله استر فيه