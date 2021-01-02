حفل ضخم يتحدى "قيود كورونا"

أثار حفل ضخم أقيم بمناسبة رأس السنة في شرق فرنسا واستمر أكثر من 24 ساعة، غضبا وأسفر عن تحرير الشرطة الفرنسية أكثر من ألف غرامة، اليوم السبت، لانتهاك الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

واحتشد حوالي 2500 شخص، خارج مدينة “رين”، للمشاركة في حفل راقص، والكثير منهم من مناطق أخرى في فرنسا والبعض من دول أخرى.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت قيودا على السفر داخل البلاد، وحظرت التجمعات الكبيرة بشكل صريح، حيث تسعى فرنسا، كغيرها من دول العالم للحد من انتقال كوفيد-19 ووقف انتشاره.