حقنة من لقاح مضاد لكورونا تحمي كبار السن

كشف باحثون أن حقنة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا توفر “حماية كبيرة” لنزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا.

وأظهرت دراسة، قادها باحثون من كلية لندن الجامعية، أن حقنة واحدة من لقاحي أسترازينيك أو فايزر منعت 56% من الإصابات بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع، ثم بنسبة 62% من الإصابات بعد خمسة أسابيع.

وكشف الباحثون أيضا أدلة تظهر أن التقاط الفيروس قد يصبح أقل عدوى بعد حصول الأفراد على اللقاح.

وأظهرت العينات أنه حتى الاختبارات الإيجابية للإصابة بكورونا بعد 28 يوما من الحقنة الأولى، تظهر مادة فيروسية أقل.

وفي الوقت نفسه، تبين أنه لا يوجد فرق كبير من حيث مستويات الحماية بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس بعد حصولهم على اللقاح.

ولفت الباحثون الانتباه إلى أن 11% فقط من المشاركين الذين حصلوا على اللقاح أصيبوا سابقا بالفيروس، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى المزيد من البحث حول فعالية اللقاحات بالنسبة إليهم.

وقالت لورا شالكروس، وهي طبيبة من معهد المعلوماتية الصحية بكلية لندن الجامعية الذي قاد الدراسة، إن البحث تم جمعه عندما كانت سلالة فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، المعروفة بالسلالة البريطانية، “متفشية” في دور الرعاية.