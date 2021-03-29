حقنة من لقاح مضاد لكورونا تحمي كبار السن

حقنة من لقاح مضاد لكورونا تحمي كبار السن
صورة: أرشيف
الإثنين 29 مارس 2021 - 13:40

كشف باحثون أن حقنة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا توفر “حماية كبيرة” لنزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا.

وأظهرت دراسة، قادها باحثون من كلية لندن الجامعية، أن حقنة واحدة من لقاحي أسترازينيك أو فايزر منعت 56% من الإصابات بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع، ثم بنسبة 62% من الإصابات بعد خمسة أسابيع.

وكشف الباحثون أيضا أدلة تظهر أن التقاط الفيروس قد يصبح أقل عدوى بعد حصول الأفراد على اللقاح.

وأظهرت العينات أنه حتى الاختبارات الإيجابية للإصابة بكورونا بعد 28 يوما من الحقنة الأولى، تظهر مادة فيروسية أقل.

وفي الوقت نفسه، تبين أنه لا يوجد فرق كبير من حيث مستويات الحماية بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس بعد حصولهم على اللقاح.

ولفت الباحثون الانتباه إلى أن 11% فقط من المشاركين الذين حصلوا على اللقاح أصيبوا سابقا بالفيروس، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى المزيد من البحث حول فعالية اللقاحات بالنسبة إليهم.

وقالت لورا شالكروس، وهي طبيبة من معهد المعلوماتية الصحية بكلية لندن الجامعية الذي قاد الدراسة، إن البحث تم جمعه عندما كانت سلالة فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، المعروفة بالسلالة البريطانية، “متفشية” في دور الرعاية.

الحملة الوطنية للتلقيح حقنة واحدة فعالية اللقاح وضعية هشاشة

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‫تعليقات الزوار

4
  • عمر بن اهنيش
    الإثنين 29 مارس 2021 - 13:48

    هاالعار طلق اللعب اش مزال كتسناو دوختونا معاكم

    0
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  • Ayyoub
    الإثنين 29 مارس 2021 - 14:00

    في الدراسة المقبلة ستكون نصف حقنة كافية ثم بعد ذالك ربع حقنة و هكذا حتى تستخلص الدراسة أن مجرد النية في التلقيح كافية للحماية من الإصابة هههه. و الله يعفو علينا من هذا الفلم الخبيث.

    11
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  • جبلي ابن الجبل
    الإثنين 29 مارس 2021 - 14:01

    توفيت امرأة بدوار والمسة جماعة متيوة قيادة الجبهة اقليم شفشاون بعد تلقيها الجرعة الثانية بعدما تدوهرت صحتها بعد الحقنة الاولى إلا انها توفيت بعد الثانية، فعن أي حماية تتكلمون علما ان هذه المرأة لقحت بلقاح استرزينكا،،، من يحمي الشعب المغربي؟؟

    0
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  • البوهالي
    الإثنين 29 مارس 2021 - 14:12

    مللنا من كل هذه الاكاذيب والتراهات ونحن والله لن نصدقكم ومن يقول هذا الكلام أو ينقله إلينا هو يضيع الوقت ليس الا

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