حقن 126 ألفا بأول جرعة من اللقاح في المغرب

حقن 126 ألفا بأول جرعة من اللقاح في المغرب
صورة: و.م.ع
الإثنين 1 فبراير 2021 - 13:36

قالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ، إلى حدود مساء أمس الأحد، 126 ألفا في مختلف جهات المملكة.

وكان الملك محمد السادس قد أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة، الخميس الماضي في القصر الملكي بمدينة فاس، حين تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أمام عدسات الكاميرات.

طبقا للتعليمات الملكية فإن حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان.

وتسير هذه الحملة الصحية بطريقة تدريجية، على أشطر، يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

.

الحملة الوطنية للتلقيح الملك محمد السادس فيروس كورونا وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة
الأحد 31 يناير 2021 - 21:22 1

دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة

صوت وصورة
شاب يقاوم السيدا والسرطان
الأحد 31 يناير 2021 - 15:59 20

شاب يقاوم السيدا والسرطان

صوت وصورة
إدانة ناشط حقوقي بالحبس
الأحد 31 يناير 2021 - 13:21 21

إدانة ناشط حقوقي بالحبس

صوت وصورة
نقوش مغارة الجمل نواحي بركان
الأحد 31 يناير 2021 - 10:41 4

نقوش مغارة الجمل نواحي بركان

صوت وصورة
لمكيمل بعد طوندونس
السبت 30 يناير 2021 - 22:16 9

لمكيمل بعد طوندونس

صوت وصورة
مصنع يحترق في عين عتيق
السبت 30 يناير 2021 - 21:59 5

مصنع يحترق في عين عتيق