حقن 126 ألفا بأول جرعة من اللقاح في المغرب

قالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ، إلى حدود مساء أمس الأحد، 126 ألفا في مختلف جهات المملكة.

وكان الملك محمد السادس قد أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة، الخميس الماضي في القصر الملكي بمدينة فاس، حين تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أمام عدسات الكاميرات.

طبقا للتعليمات الملكية فإن حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان.

وتسير هذه الحملة الصحية بطريقة تدريجية، على أشطر، يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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