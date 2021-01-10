حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مصرع تلميذة بوزان

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بمحاسبة المسؤولين عن مصرع التلميذة يسرى بنشيخ في وادي الدردار بجماعة عين دريج، التي كانت في طريق العودة إلى منزل أسرتها لكنها وجدت نفسها مضطرة لعبور قنطرة الوادي التي غمرتها المياه، لتلقى حتفها في الحين.

عبد السلام علالي، الكاتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، وصف الواقعة بـ”الفاجعة” والحادث الأليم، مرجعا إياه إلى عدم تعليق الدراسة بالعالم القروي رغم إصدار مديرية الأرصاد الجوية نشرة إنذارية تحذيرية من اللون البرتقالي منذ يوم الأربعاء.

واستحضر الحقوقي ذاته جملة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم إقليميا، بسبب ضعف البنيات التحتية من طرق وقناطر، علاوة على استمرار إغلاق الداخليات في وجه التلاميذ المنحدرين من فئات اجتماعية ووضعيات هشة.

وأشار المتحدث إلى محنة تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية الطيب الزواقي بجماعة سيدي رضوان جراء توقف خدمة النقل المدرسي، وطالب بضرورة إيجاد حل عاجل لهذا المشكل قبل وقوع فواجع أخرى.