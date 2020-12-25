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‫تعليقات الزوار

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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 11:56

    شكرا جزيلا على النصيحة الغالية إعانك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه خدمة للصالح العام وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والسعادة وطول العمر على طاعة الله ورسوله

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