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تعليقات الزوار1
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شكرا جزيلا على النصيحة الغالية إعانك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه خدمة للصالح العام وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والسعادة وطول العمر على طاعة الله ورسوله