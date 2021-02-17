حكام مغاربة يديرون نهائيات كأس إفريقيا للفتيان

حكام مغاربة يديرون نهائيات كأس إفريقيا للفتيان
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:38

اختارت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 4 حكام مغاربة لقيادة مباريات نهائيات بطولة كأس إفريقيا للاعبين الفتيان، أقل من 17 سنة، المرتقبة بالمغرب في مارس المقبل، يتقدمهم الحكم الدولي جلال جيد.

وضمت اللائحة النهائية، التي كشفت عنها “كاف”، كلا من حكم الساحة جلال جيد والحكم المساعد حمزة الناصيري، إضافة إلى الحكمة بشرى كربوبي والحكمة المساعدة فتيحة جرمومي.

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