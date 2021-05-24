حكم الكراطي متيوط في أولمبياد "طوكيو 2020"

حكم الكراطي متيوط في أولمبياد "طوكيو 2020"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 24 ماي 2021 - 14:33

يشارك التحكيم المغربي للكراطي في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، و ذلك من خلال الحكم الدولي الزيتوني متيوط؛ عضو اللجنة الدولية للتحكيم ورئيس اللجنة الإفريقية للتحكيم.

واختير الزيتوني متيوط ضمن 16 حكما أسندت لهم مهمة قيادة مباريات رياضة الكراطي في صنفي المسابقة التقنية “الكاتا” و التباري “كوميتي”، وستكون القارة الإفريقية ممثلة أيضا بحكم من مصر.

الزيتوني متيوط دورة الألعاب الأولمبية رياضة الكراطي طوكيو 2020

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