حكم قضائي برفض طلب التطليق جراء حمل الزوجة يثير جدلا بالمغرب

أثار قرار أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي يقضي بعدم قبول طلب تقدم به مُدّعٍ من أجل التطليق من زوجته جدلا كبيرا، حيث بررت الهيئة القضائية ذلك القرار بكون الزوجة حاملا.
وجاء في تفاصيل الحكم، الصادر في نهاية شهر يناير المنصرم، أن زوجاً تقدم بملتمس إلى المحكمة في يوليوز من سنة 2020 يطلب بتطليق زوجته من عصمته للشقاق.
وعقدت المحكمة جلسات صلح لإصلاح ذات البين؛ لكن دون جدوى، حيث أكد الزوج المدعي طلبه الرامي إلى التطليق من زوجته، التي كانت في شهرها التاسع في شتنبر الماضي، ليتقرر حجز القضية للمداولة.
وأكدت الهيئة القضائية “أنه وإن كان المقرر شرعاً وقانوناً أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل، إلا أنه واستحضاراً لقدسية العلاقة الزوجية ومتانتها وباعتبار أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين”.
وأشار الحكم إلى أنه “لما في التطليق أو الطلاق من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال عملا بالمادة 70 من مدونة الأسرة، ومراعاة لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وفقاً لما روي عن الرسوم الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما”.
كما بررت المحكمة قرارها برفض التطليق بـ”صون الحقوق المستقبلية للجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في حضن وكنف أبوين يعيشان تحت سقف واحد، واستحضارا من المحكمة لمبدأ التطبيق العادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له”.
وأوردت الهيئة القضائية أيضاً أنه “أمام تزاحم الضرر المزعوم من المدعي المبرر لطلبه التطبيق مع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسرة بالكامل جراء الاستجابة لطلبه، يبقى الطلب سابقا لأوانه ويقتضي التصريح بعدم قبوله في انتظار وضع المدعى عليها لحملها”.
وأثار هذا الحكم الكثير من الجدل في أوساط المغاربة، حيث اعتبر بعض المعلقين أنه “ما دام قد طلب الرجل الطلاق فإن الضرر قد لحق فعلا بالأسرة”؛ فيما قال آخرون إن “المحكمة أصدرت هذا الحكم ضدا عن القانون، بحيث خرقت القانون وحرمت حلالاً ومنعت أمرا مباحا”.
عش نهار تسمع خبار مثل شعبي ينطبق على حكم هذا القاضي.ولله في خلقه شؤون.
اودي بنات اليوم كتندمك حتى كتفكر في الزواج ماشي كلهم ولكن الاغلبية هادشي علاش كتر الطلاق . باغينك غير تصرف عليهم و عاطينها للنعاس انا بعدا ندمت حتى تزوجت
هذا الامر هو في ديننا الحنيف لا تطلق المراه حتى تضع ما في بطنها وان لامسها في ظهر لا يطلقها الا حتى تظهر هذا حقها وهذا ديننا يدافع عن الحقوق حافظه للمراه كرامتها لو كانت المراه في اول شهرين من الحمل وطلقها عدتها ان تضع حملها وهذه فتره طويله
انشرها هيسبريس شكرا لك
لا توجد آية أو حديث.تقول أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.فليس هناك حلال بغيض.
القاضي كان عادلا في حكمه لانه ليس ماكينة احكام.. و قد فهم القاضي ان الاب يريد التطليق قبل وضع الحمل حتى يتهرب من النفقة و يترك مسؤولية الطفل على زوجته لوحدها مع انه كان مشاركا لها في الفعل الذي انتج الحمل.. اذن تصرف الزوج كان تصرفا خبيثا في عمقه و القاضي انما تنبه للامر.. و الحيلة لم تنطل عليه..
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. صدق الله العظيم
ومن يدري ربما يكون المولود سببا في تراجع الزوج و العدول عن طلبه في التطليق.شخصيا اراه قرارا في محله
يظهر لي ان المحكمة صائبة في حكمها من حيث التطبيق العادل للقانون
الرسوم الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما”.
المرجو تصحيح كلمة الرسول او حذف المنشور
صون الاسرة عمل جميل نعم لكن في زمننا هدا هل يستحمل القاضي مسؤولية لو قام الزوج بفعل شنيع ضد زوجته كان على القاضي الا يرفض الطلاق بل يؤجله الى حين وضع الزوجة الجنين و تسجيله في الحالة المدنية
المحكمة طبقت القانون الشرعي المعمول به في مثل هذه الأمور. ولهذا وقع الجدال فقط لأنه وافق الحكم الشرعي. هذا ماظنه
هناك أمر مذهل هو تهرب الرجل الشجاع من مصاريف الولادة وجع الرأس والتكلفة لذلك… أما الدخول في استنتاجات وجدال في حكم قضائي…
عليكم بالقانون الصهيوامريكى وستجدون الحل الذى يناسبكم أظن هذا من ضمن التطبيييييييع
الناس وصلات المريخ وحنا بقيت واحلين غير مع المرأة
كان يتوجب على القضاء عدم الحكم بعدم الطلاق و انما تاجيل القضية لما بعد الولادة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. و مهما كان الامر بجب تسهيل إجراءات الطلاق علما ان القضاء لا ينظر لحال المتزوجين قبل الموافقة على طلب الزواج الذي يكون بواسطة العدل.اللهم اجعل بين الازواج مودة و رحمة.
للعل الامر فيه خير لزوجين باش ينعلو شيطان و يرجعو لبعضياتهم و مايضيعوش هداك الطفل
انا زاوكت فالقاضي باش ما يطلقنيش دون جدوى واش محاكم ماشي بحال بجال مانيمح ليه غرقني على ولاديالله ياخذ الحق
هدا حق واجب ولايحق لزوج تطليق طليقته حتى تضع ما بينهما شكرا سيدي القاضي انصفت كون خير ان شاء الله حتى هدا حشومة عليه سيدة حاملة هو بغي طلقها المنكر هدا
أميل شيءا ما إلى حكم القاضي بعدم التطليق في هذا الوقت بالذات خصوصا و هي في شهرها التاسع لعدة أسباب مراعات نفسية المرأة الحامل عندها صعوبة الحمل وانزدوها صعوبة صدمة الطلاق و ما بعد الطلاق من ولادة و العقيقة إلخ .فهذا قد يأثر حتى على الجنين الذي هو إبن الزوجين معا ، وكان لزاما على هذا الزوج أن يأخذ هذا القرار قبل الذهاب عند القاضي ليلزمه بذلك حتى ولو كان مخالفا للقانون .لو كان الزوج تريث شيءا ما و أشفق على مولوده وزوجته حتى تضع حملها و من ثم يبقى له الخيار .و من يدري ربما تتغير المواقف و يزول الضغط النفسي على الزوج و يلغي قراره الذي هو أبغض الحلال عند الله . هذا رأيي كإنسان لا أعرف لا زوج و لا الزوجة .
هناك مشكل كبير في مدونة الأسرة الا هو تحل ما حرمه الله . فاذا قال الزوج امرأته انت طالب فحسب الشرع الاسلامي فتعتبر طالق. و تصبح محرمة عليه كاحدى محارمه اذا كانت الطلقة الثالتة فيأتي القاضي ويقول في حكمه لا للطلاق ما هذا الاستهتار بالشريعة الإسلامية .
بالله عليكم أين هو المثير للجدل في هذا…
الشرع كان سباقا لمثل هذه الحالات، فإذن لا وجود لجدل والأمر واضح وضوح الشمس
انتهى الكلام
حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ضعيف معلل بالشذوذ ولايصح إلا مرسلا
لعل قدوم هذا المولود يكون سببا في رأب الصدع بين والديه وبداية حياة زوجية يسودها الحب والمودة والرحمة بينهما.
هناك خطأ في الاصطلاح الشرعي والقانوني يجب الانتباه اليه ،وهو ان التطليق لا يطلبه الرجل وانما الزوجة هي التي تطلب التطليق ويقوم به القاضي في حالات معينة ومحددة على سبيل الحصر أما الرجل فيقوم بالطلاق وليس التطليق وهناك فرق بين الاثنين ،،كما ان الشريعة الاسلامية ترفض الطلاق حينا تكون الزوجة حاملا وهذا ليس اجتهادا قضائيا مغربيا بل هو ما تنص عليه الشريعة