حكومة إسرائيل تقر استئناف العلاقات مع المغرب‎

حكومة إسرائيل تقر استئناف العلاقات مع المغرب‎
صورة: أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 15:45

أقرت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد في جلستها الأسبوعية، اتفاق استئناف العلاقات الذي وقع في الرباط، في العاشر من دجنبر الماضي، بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، برعاية أمريكية، على أن يعرض لاحقا على الكنيست من أجل الاقرار.

وسيمهد إقرار الاتفاق من قبل الحكومة والكنيست الطريق أمام تطبيق بنوده، ولا سيما بدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، وتدشين الممثليات الدبلوماسية في كل من الرباط وتل أبيب، وبدء التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، قبل أسبوعين، تعيين السفير السابق دفيد جوفرين ممثلاً لتل أبيب في مكتب الاتصال بالمغرب.

إقرار الاتفاق الكينست المغرب حكومة إسرائيل

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‫تعليقات الزوار

5
  • Karim
    الأحد 24 يناير 2021 - 15:50

    عمق الخبر في أن إسرائيل دولة ديموقراطية لا تسير برأي الشخص الواحد، حتى بعد توقيع الاتفاق كان لابد من إقراره من طرف السلطة التنفيذية ثم السلطة التشريعية الممثلة للشعب.

    43
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  • محمد
    الأحد 24 يناير 2021 - 15:54

    هناك دول ديمقراطية تسييرها يتم بشكل تشاوري و برلمانها له رأي و صلاحية القبول و الرفض و هناك دول تسير بمزاجية الحاكم لا حكومة و لا برلمان والكل عليه الإذعان

    35
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  • jlom
    الأحد 24 يناير 2021 - 15:58

    ومتى سيعرض على البرلمان المغربي؟؟

    16
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  • الخميس
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:16

    اللهما وفق البلدين لما فيه الخير للشعبين الشقيقين لا يهم هذا التأخر بل الذي يهم هو الأساس الذي نريد أن تبنى عليه العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية .

    14
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  • سعدون نية
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:33

    من اليوم فصاعدا سوف يتم نغيير اسم البلدين الى مغرائيل وهذا حتى يلتئم ويندمج الشعبين الشقيقين الذي تربطهما روابط متينة تعود الى غابر الازمان حيث ان الشعب اليهودي كان قد استوطن مراكش (المغرب حاليا) منذ ألاف السنين وكانوا متمركزين في الصويرة وفاس وها هم اليوم يعودون الى ارض اجدادهم حيث وجدوا كل الترحيب من طرف اشقائهم المغاربة الذين كانوا يتشوقون الى جمعهم من جديد لا يصال صلة الرحم اللهم احشرهم مع من يحبون

    3
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