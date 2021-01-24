حكومة إسرائيل تقر استئناف العلاقات مع المغرب‎

أقرت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد في جلستها الأسبوعية، اتفاق استئناف العلاقات الذي وقع في الرباط، في العاشر من دجنبر الماضي، بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، برعاية أمريكية، على أن يعرض لاحقا على الكنيست من أجل الاقرار.

وسيمهد إقرار الاتفاق من قبل الحكومة والكنيست الطريق أمام تطبيق بنوده، ولا سيما بدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، وتدشين الممثليات الدبلوماسية في كل من الرباط وتل أبيب، وبدء التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، قبل أسبوعين، تعيين السفير السابق دفيد جوفرين ممثلاً لتل أبيب في مكتب الاتصال بالمغرب.