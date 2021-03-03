حكومة جديدة تؤدي اليمين أمام أمير دولة الكويت

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد نواف الأحمد الجابر.

ودعا أمير البلاد في كلمة خلال مراسيم أداء اليمين، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، الحكومة الجديدة إلى التطویر لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفیف عن كاهل المواطنین.

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفریق الواحد لدفع مسیرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمیة التحقیق ما ینشده الشعب من آمال وطموحات تنمویة على كافة الأصعدة، وطالب الوزراء الجدد بوضع نصب أعینهم المصلحة العامة للوطن؛ التي تعلو فوق كل اعتبار.

ودعا أمير الكويت السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلى التعاون البناء، متسلحتین في ذلك بالنسیج الاجتماعي والوحدة الوطنیةـ في سبیل الغایات الوطنیة المأمولة والتصدي للقضایا الجوهریة وحمایة المال العام؛ عملا بأحكام الدستور وتطبیق القانون على الجمیع بحزم وشفافیة.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء هما الشيخ حمد جابر العلي، إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة؛ وهو وزير جديد في الحكومة .

وضمت الحكومة الجديدة، أيضا، أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم، من بينهم وزيرا الخارجيية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.