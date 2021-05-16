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تعليقات الزوار6
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حكومة ساعة زادت علينا ساعة وقالت لنا بدلوا ساعة باخرى ..واحنا ما موافقاناش هاد الساعة….والحكومة لوحدها تقول بانها مع الساعة
زيادة 60 دقيقة على توقيت كرينيتش هي احتقار لإرادة غالبية المواطنين. تمسك الحكومة بهذه الزيادة العبثية وموافقة البرلمان عليها استهتار بموقف الشعب منها وتحد لرفضه لها. لم يبق للمغاربة إذن إلا خياران: 1- أن يرفضوها تماما، بعدم العمل بها حتى بالنسبة للموظفين والمستخدمين. 2- أن يكفوا عن الشكوى كلما غيرت الحكومة هذا التوقيت. فما جدوى كثرة التعاليق الرافضة، إن لم يتبعها رفض فعلي يرغم الحكومة على إعادة النظر في قرارها السخيف..؟ أظن أن الخيار الأول أفضل، وإلا، فلا نلوم المسؤولين حين يفاجئوننا بما يزيدنا ضغطا و واضطرابا…
انما يحز في النفس هو نجاهل رغبة المواطن في عدم الرجوع الى اضافة الساعة .الجميع ينادي .لكن النداءيبقى صيحة في واد ..شكرا لمن علمني ان نهاية التقدير اهانة ..
المطلوب من الحكومة الموقرة توضيح مقنع حول المنافع التي يأتي بها الساعة حسب زعمكم للاقتصاد الوطني هل شهر رمضــان مخالف عن الشهور الأخرى يقولون أن الساعة تناسب الاقتصاد وتقنن استهلاك الطاقة الكهربائية ووووو لكن شهر رمضان شيء آخر.
لوكانت الحكومة تحترم المواطن المغربي لما وضعت هذه الساعة للاستفتاء .نعم…….لا…….
زيد ساعة نقص ساعة زيد ساعة لا نقص ساعة….صراحة حتى مكانة الساعة ديالي جاها الملل وبدأت تضرب عن العمل. مرة توقف مرة تجري معرفت اشتعمل. اسي بن بُكْمٌ تكايس شويا.
لاننتظر فرجا قريبا من قبل هذه الحكومة…واملنا في الربان الجديد للحكومة المقبلة لكي بتحلى بالشجاعة وارجاع عقارب الساعة الى طبيعتها