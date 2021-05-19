حكومة مدريد تنتظر وساطة العاهل الإسباني لدى الملك محمد السادس

بعدما تسببت تصريحات المسؤولين الإسبان في صب الزيت على النار، خصوصا تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية المستفزة في ملف زعيم جبهة البوليساريو، تُعول حكومة مدريد المركزية على وساطة العاهل الإسباني لدى الملك محمد السادس من أجل طي الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وكشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن العاهل الإسباني فيليبي السادس ينتظر “الضوء الأخضر “من رئيس الوزراء الإسباني للتوسط في الأزمة الحالية بين مدريد والرباط، وفق معلومات حصلت عليها صحيفة “إلموندو” من مصادر إسبانية.
في الصدد ذاته، أكد مصدر دبلوماسي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن تداعيات الأزمة مع إسبانيا تحظى بمتابعة ملكية رفيعة المستوى، مشيرا إلى أنه بعد استدعاء كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية في مدريد، للتشاور سيتم “تقييم العلاقات بين البلدين واتخاذ الخطوات المناسبة”.
وعبر المصدر الدبلوماسي ذاته عن انزعاج الرباط من تدنيس العلم الوطني المغربي أمام السفارة في مدريد، وما رافق ذلك من شعارات وصفت الأحداث التي جرت في سبتة المحتلة بمثابة “استعمار مغربي”.
واستنجدت حكومة سانشيز بالعاهل الإسباني بالنظر إلى أواصر الصداقة الشخصية التي تجمع بين العائلتين الملكيتين في الرباط ومدريد. وقالت مصادر إسبانية إعلامية إن العاهل فيليبي السادس ينتظر موافقة “قصر مونكلوا” للدخول على خط الأزمة الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
وكان العاهل الإسباني أجرى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لبحث “خطوط العمل” لمعالجة الأزمة المتواصلة بين مدريد والرباط منذ استقبال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، بجواز سفر وهوية مزورين دون إخبار السلطات المغربية.
ويعود آخر اتصال مكشوف بين العاهل الإسباني وملك المغرب إلى العاشر من أبريل 2020؛ عندما اتصل فيليبي السادس بالملك محمد السادس لتبادل المعلومات والتشاور حول فيروس “كورونا”. وقبل ذلك كانت هناك اتصالات بين الملكين، منها ما يعود إلى 12 مارس 2020 بخصوص قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا.
وبعد زيارته إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن سانشيز أنه سيطلب من العاهل الإسباني التدخل لتقديم الدعم اللازم لسبتة ومليلية وزيارتهما. وفي حالة إقناع رئيس الوزراء الإسباني الملك فيليبي بإجراء هذه الزيارة فإن تداعيات الأزمة قد تأخذ أبعادا تصعيدية أخرى.
وكان خوان كارلوس، العاهل الإسباني المتخلي عن العرش، قد زار مليلية رفقة زوجته، سنة 2007، ما أفضى إلى أزمة دبلوماسية بين المملكتين، حيث سارع المغرب إلى سحب سفيره، وأعلن قطيعة دبلوماسية، واصفا المبادرة بـ”المتهورة وغير مسؤولة”، خاصة أنها كانت المرة الأولى التي يقوم فيها ملك إسبانيا بزيارة الأراضي المغربية المحتلة.
وكانت الحكومة المغربية أعربت، عام 2007 أيضا، عن رفضها الزيارة الملكية التي قام بها خوان كارلوس إلى ثغر مليلية المحتل، إذ استدعي السفير المغربي في مدريد للتشاور، كما نظمت احتجاجات في بني انصار واعتصامات في تطوان، ورفعت شعارات ضد الاحتلال الإسباني.
كبرها تصغار مع هاد القوم .مغرب اليوم ليس مغرب البارحة
ما على الملك الا ان يعطينا الاشارة وسيكون كل المغاربة داخل سبتة ومليلية وطرد المحتل ولكن الامور تؤخذ بالسياسة لاننا سنعادي اوروبا كلها.
ماذا ينتظر المغرب للرد على تصريحات نائب رئيس اللجنة الاوربية؟ لماذا لم يتم استدعاء سفير الاتحاد الاوربي الى وزارة الخارجية رغم خطورة ماقال المسئول الاوربي؟ أليست سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان؟
لابد لاسبانيا ان تعتذر على خطئها حتى لا تتمادى في غرورها.
ماذا ينتظر المغرب للرد على تصريحات نائب رئيس اللجنة الاوربية؟ لماذا لم يتم استدعاء سفير الاتحاد الاوربي الى وزارة الخارجية رغم خطورة ماقال المسئول الاوربي؟ أليست سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان؟
اسبانيا حرة تدير للي بغات وتشوف مصالحها الخاصة.. تجيب غالي ولا رخيص.. ولكن من جهة اخرى المغرب حر اكثر منها وعندو الحق يغير حتى التحالفات ديالو.
المغرب دابا دايرين بيه غير الاعداء من كل جهة الى استثنينا البرتغال.
المغرب عندو الحق يتخلى على التحالف ديالو مع اسبانيا .. واسبانيا هي الخاسر الاكبر.. الصيد البحري.. الامن.. الهجرة.. الفلاحة..السياحة.. شركات الخدمات.
اسبانيا منذ سنوات كتحس ان المغرب بدا كيشكل خطر وخصم وقوة اقليمية منافسة وبغات تضعفو.. ولكن ماغادي تصور والو.. راه قبل منها حاولوا عشرات السنين ومنجحوش.. المغرب اليوم أكبر حلقومة فالبحر السيمحمد المتوسط.
المغرب أمامه فرصة ذهبية للضغط أكثر على اسيانيا لأن هده الاخيرة تتقن فن الخداع والمراوغة لهدا على المغرب أن يكون حازما مع مدريد ومتشددا لاصقى حد أما بالنسبة لملف الهجرة فالمغرب بامكانه أن يركع اسبانيا ويجعلها خاتم في اصبعه ودلك باغراقها بالمهاجرين
على المسؤولين المغاربة ان لا يضعوا ثقتهم في المسؤولين الإسبان الشحاتين الدين لا هم لهم إلا من يدفع اكتر ومن هنا ندعوا جميع المغاربة الأحرار إلى مقاطعة المنتوجات المصنوعة بهدا الكيان اللقيط الدي لا يهمه لا التقة ولا حسن الجوار ولا الدعم الأمني والتجاري الدي يجمعه ودولة المغرب بل فضل التعامل مع الانفصاليين بدعم من جارة السوء التي قبلت بتزويده بالغاز المجاني في الوقت الدي يعاني فيه الشعب الجزائري الويلات من ضغط وظروف الحياة لقد سقط القناع عن وجه المنافقين الدين يدعون الديموقراطية وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء بل تبين أن كل هدا مجرد شعارات و انهم مستعدون لبيع كل شيئ حتى وحدتهم الترابية وعلى المغرب الاعتراف بالكتلان وفتح قنصلية لهم بالمغرب
للأسف الرابح وحيد من أي صراع مغربي إسباني هي الجزائر.
حكومة العثماني فقدت البوصلة و أعطت هدية لنظام العسكر
عادت اسبانيا تطلب السلة بلا عنب.دور المغرب ضروري في استتباب الامن باوروبا كلها وليس اسبانيا فقط و أن العالم يطلب ود الأمن المغربي وما وصل إليه من احترافية لمعالجة قضايا الإرهاب و الإعجاب في المخدرات على الصعيد العالمي. لا سانشيز ولا وزيرة الخارجية ليس بمقدورهما الوصول لحل يرضي المملكة إلا بتدخل العاهل الاسباني لدى ملك المغرب لأن مشكل الرخيص و علاجه لدواعي انسانية لا يفكه إلا الكبار وهذا درس يجب على صبيان السياسة في إسبانيا التعلم منه.
الله اكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا
رغم العلاقات الأخوية التي تجمع العاهلين إلى أن المضي قدما في إسترجاع سبتة ومليلية أمر يستحق التضحية.
أحيانا القرارات الخاطئة تؤدي للأزمات و قد تقود لسفك الدماء كما يقع حاليا في غزة و لن تصنع السلم…………
يجب قطع العلاقات الديبلوماسية ووقف التعاون المشترك مع اسبانيا التي تقف وراء عدم تسوية ملف الصحراء المغربية بتواطؤ مع النظام العسكري لجارة السوء واحتضان زعيم ومسؤولين انفصاليين باسم دواعي انسانية كما ان اسبانيا اصبحت منزعجة من انتصارات الديبلوماسية المغربية والمشاريع الكبرى التي يبنيها المغرب وخنق المدينتين المحتلتين . اسبانيا لا تريد مغربا قويا بمؤسساته واقتصاده وتريد ان يبقى الشعب فقيرا حتى لا نقوم باسترجاع اراضينا المغتصبة ونبقى تابعين لاستفزازاتها.
كحّلتوها يا حكومة قشتالة و الآن يجب التدخل الملكي لحل المشكلة. و ما عسى ملك قشتالة أن يقول لملك المغرب؟ تفسير وجود با براهيم في لوغرونيو بهوية مزورة؟
افتحوا قنصلية في العيون و هاديك الساعة انتهى الخلاف و خاوة خاوة مع الإسبان إذا أردتم.
و السلام على من أراد السلام.
اظن انه لم يحن بعد للتدخل الملكي . لان اسبانيا يلزمها تعلم الدروس وان السياسة ليست للهواة . كما انه زمن الرقص على الرجلين قد ولى بغير رجعة . لتعلم اوروبا اننا لسنا دركيين . وان المغرب لم لن يستكين في الدفاع عن مصالحه ….انتهى الكلام .
بعض زعماء البوليزاريو حملوا السلاح ضد الدولة والجيش و غيروا مواقفهم و قناعاتهم و التحقوا بوطنهم و تم إدماجهم في الدولة، وزاراتها، أجهزتها و إداراتها! بتصرفكم هذا تسدون الباب أمام السيد غالي لكي يحذو حذو رفاقه في السلاح و السياسة الذين قرروا ترك الطرح الانفصالي والتخلي عنه!إذن هذا التوتر و هذا التصعيد مع إسبانيا غبي ينضاف لفضيحة التطبيع و الاعتراف الحبري،الخرائطي،الكاميراتي والتويتري!ترامب تويتا أ طار! ما المشكل أن يتم تقديم مساعدة إنسانية لرجل و لإنسان مريض؟ صلاح الدين الأيوبي قام بنفسه بعيادة و بتطبيب ريتشارد قلب الأسد عدوه في الحروب الصليبية!الرئيس الشاذلي بن جديد كان يساند طيلة حكمه البوليزاريو بالسلاح، المال والديبلوماسية!عندما خرج من السلطة عاش لفترة في طنجة!دعمه أدى لاستشهاد، جرح و أسر الآلاف من الجنود والضباط و تسبب في ضياع فرص التقدم على البلدين! نخشى أن تكون أسباب خفية غير معلنة وراء هذا التوتر وهذه الأزمة كما هو الشأن مع ألمانيا!لماذا يكلف دائما وزراء العدالة والتنمية بتخراج العينين في إسبانيا و لا نسمع صوتا لأحزاب التراكسكتور، الحمامتور،الكتابتور والميزانتور,الوردتور؟
حكومة مدريد تعي جيدا من يتحكم في زمام الأمور ويصدر القرارت في المغرب! فعن أي وساطة تتحدثون ؟
سبق لرئيس الحكومة أن قام بنفس الخرجة بخصوص سبتة و مليلية! هل اختيار وزراء البيجيدي لهذه المهمة التخراج العينينية علاقة بالتاريخ و الخلفية الإيديولوجية؟أولا, البيجيدي لم يعد كما كان علاقة بمرجعيته لكي نخيف به إسبانيا!ثانيا الأولى مقارعة إسبانيا بالديموقراطية،التقدم،حقوق الإنسان،التوزيع العادل للثروة والحكم،ضمان الكرامة للمواطنين و سترهم بها حتى لا يفكروا في النزوح الجماعي!كنا نقول الخير كايجي ف مرة!دابا الأزمات الديبلوماسية بأصحاب الديبلوــــ مات، التوترات،العصبيات، الكوارث والفضائح هي التي تنزل علينا دفعة واحدة!ماذا يقول السيد الوزير في الفساد،الفشل والإفلاس سياسيا،اقتصاديا،تعليميا،جامعيا،تكنولوجيا صفريا، احتكار،نهب وتهريب الثروات،تسليت الاستثمارات،التعذيب،الفرقشة،العرينة،التصوير،التدوير،التطوير،القرعنة،التهميش،
الصفيحيات،البذخيات،التطبيع،حقوق الإنسان والكوارث هي التي تصيبنا بالعرام؟صراحة، نشعر أن البوصلة مفقودة على كل الصعد!إسبانيا تأوي و تحفظ كرامة أزيد من 800 ألف مواطن مغربي!كم يحولون سنويا من العملة الصعبة و أين تذهب العائدات؟الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سنوية! أين تذهب؟
إسبانيا تأوي و تحفظ كرامة أزيد من 800 ألف مواطن مغربي!كم يحولون سنويا من العملة الصعبة و أين تذهب العائدات؟الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سنوية! أين تذهب و ماهي الإنجازات؟ سنوات صعبة في انتظارنا!سنوات كل الأخطار ما لم يتحرك الشعب فورا!هل من المعقول أن نحتج لأنها استقبلت رجلا مريضا يحتاج للعلاج؟ كيف سنشجع زعماء وقادة البوليزاريو على قبول مقترح الحكم الذاتي؟ بمنعهم من الاستشفاء؟ تم الاحتجاج على ألمانيا لأنها لم تدع الديبلوماسية الزرقاء الزركة لمؤتمر برلين حول ليبيا؟ المهم هو حل النزاع في ليبيا في و بالصخيرات أو في و ببرلين! في ذلك فليتنافس المتنافسون!أو أن الهدف هو إلحاق ليبيا بقطار التطبيع الذي انحرف عن سكته و هوى في الهاوية السحيقة للإبادة الجماعية و جرائم الحرب!لا ندري كيف يصل الناس لمركز القرار و لأية غاية!الفشل والإفلاس هو الذي يدفع ويجعل الأطفال والشباب للهتاف بحياة دولة أجنبية تحتل أراضيهم!يجب محاكمة المسؤولين الفعليين عن عدم منع مهزلة النزوح والمسؤولين عن الفشل والإفلاس!هذه هي نتائج فلسفة العام زين اللي زين للفاسدين المفسدين فقط!صور و كأننا في نهاية القرن 19. 1912 تعود و تقترب!
انا شخصيا احبد فكرة اللجوء الى المديبتين المستعمرتين سبته ومليلية من طرف المهاجرين المغاربة و الافارقة و السوريين للضغط على مدريد للاستسلام.
وانصح المهاجرين بعدم حمل الهوية عند الاختراق وطلب لجوء فوري على التراب الاسباني.
اما السلطات المغربية عليها رفض الراجعين الى المغرب من دون اتباث الهوية من السفارة المغربية في مدريد.
رغم مصالح المغرب مع إسبانيا في أكثر من مجال، أتمنى أن لا يرضخ المغرب لأية ضغوط. كمغربي عاش في الغرب أكثر من 20 سنة أعرف أن هؤلاء الأقوام لا يحترمون إلى من يحترم نفسه وبالنسبة لهم فهم يريدون المغرب أن يظل بلد الكسكس اللذيذ والثقافة الفلكلورية فقط. لا يريدون مغربا حرا في قرارته. لا يريدون مغربا ذات سيادة يتقدم في جميع المجالات. لا يريدون مغربا يمتلك أوراق ضغط لأن ذلك يزعجهم ويحبط خططهم ويشوش صورة المغرب الفلكلورية التي تشكلت في وعيهم الجماعي. نحن نقف مع دبلوماسيتنا كرجل واحد. إلى الأمام…
المغرب فوق كل إعتبار ، آش غيزيدو لينا هاد الحكومات ديال هاد الجيران مافيهم نفع غير الحقد الي فيهم ، نصيحة ميتسوقوش ليهم بمرة .
وساطة و سيهربون بن بطوش
الله يعطيهم كل بطاطيش العالم
إنتهى زمن العصا و الجزرة يا إسبانيا. المغرب هو من يجب أن يستعمل سياسة العصا و الجزرة.
القضايا السيادية المغربية لا تقبل وساطات. تعرفين ما يجب فعله. إما المصالح أو المشاكل. و لك الإختيار.
كل دول العالم تدافع عن مصلحة جيرانها حتى لا تخسر مصالحها إلا إسبانيا تريد العكس.
على إسبانيا أن تعرف أن المغرب يستطيع قطع الماء و الكهرباء عن سبة و مليلية في أي لحظة كما فعلت فرنسا قبل شهر مع الجزيرة البريطانية. و بعدها نراكي تبكي.
أما المهاجرون فيأخدون القوارب إلى إسبانيا و عند دخولهم مياهك البحرية أصبحوا يخصوكي و يتكوني مجبرة على إستقبالهم أأحببت أم كرهت و عندئد ستثور الأحزاب على الحكومة و تثور الدول الأوروبية على إسبانيا و تجد نفسها معزولة.
القوارب ثم القوارب في إتجاه الشمال و في إتجاه الغرب. أمام إستعراضهم في سبة على أطفال لا ينفعكم.
نلاحظ بدأ تحول في الصحافة الأوروبية لصالح المغرب و على المغرب إطلاق القوارب لتحقيق أهدافه و لا يتراجع.
60000×1000×12×5×30=
108 مليار أورو وفرتها أوروبا من حراسة المغرب للحدود مند 30 سنة
وانا اتابع الاحداث منذ بدء ازمة الرخيص و ما رافقها من كتابات خصوصا في الصحافة الاسبانية زاد يقيني بعقيدة الخوف و العداء الذي يكنه معظم الاسبان للمغرب….
مثلا البارحة امتلأت الجرائد الاسبانية بعنوان واحد…: السفيرة المغربية في مدريد تهدد اسبانيا.
و للتوضيح اعيد ذكر ما قالته السيدة السفيرة وهي في طريقها الى مقر وزارة الخارجية الاسبانية.
قالت: هناك افعال تكون لها عواقب يجب تحملها..ثم ختمت تصريحها انها لا تستبعد ان يتم استدعائها للرباط للتشاور.
لو فكر الصحفي او اي كان بعقل المسؤول الدبلوماسي فسيفهم حالا ان الذي تعنيه السيدة السفيرة هو فعل استدعائها من طرف وزارة الخارجية الاسبانية لطلب توضيحات..
لإنه حسب الاعراف الدبلوماسية هذا فعل ينم في هذه الحالة عن سوء نية مبطن.
الذي حدث هو تأويل كلام السيدة السفيرة على انه إشارة الى ازمة الرخيص و ما وقع في سبتة هو رد فعل المغرب على ذلك.
فيما سياق الكلام وااااضح جدا ان المقصود من كلام السيدة السفيرة هو فعل استدعائها الى وزارة الخارجية ضدا على الاعراف و امعانا بسوء نية في الصاق تهمة و الدليل هو توضيحها لرد الفعل الذي هو استدعائها للرباط للتشاور.
يجب قطع الماء والكهرباء على سبتة ومليلية ومنع بورقعة من الصيد البحري في
وقطع العلاقات الدبلوماسية بصفة عامة مع بورقعة
الفشل والإفلاس هو ما يدفع و يجعل الأطفال والشباب ليهتفوا بحياة دولة أجنبية تحتل أراضيهم!كيف يمكن التوفيق بين تدمير المدرسة والجامعة وزرع بذور حب الوطن والوطنية؟هل حب الوطن و الوطنية بتحليل،من التحلل، و تذويب القيم في المجتمع بنشر الميوعة،الرداءة و التسويق للشطاحين والمغتصبين في الميدان الفني؟تركيا و إيران تستثمران في العلم والعقول!الاستثمار بدأ يؤتي أكله سريعا!الأنظمة العربية الفاشلة المفلسة تستثمر في الجيوش الذبابية الإلكترونية من أجل إنجاح الاختراق التطبيعي الصهيوني!تقارع تركيا و إيران ذبابيا و تخضع و تخنع لإسرائيل تضبيعيا تضبعياالصين لديها جيوش التجسس الرقمي التكنولوجي!ا!يجب محاكمة المسؤولين الفعليين عن عدم منع مهزلة النزوح والمسؤولين عن الفشل والإفلاس!هذه هي نتائج فلسفة العام زين اللي زين للفاسدين المفسدين فقط!صور و كأننا في نهاية القرن19. 1912تعود و تقترب من جديد!عودة1912سقطت بسقوط التطبيع!بأي شكل آخر تستعد للعودة؟1912 حربائية متلونة،متكيفة،من الكيف و التكيف!!يجب تفكيك هذه الديبلوماسية الزرقاء الزركة الفاشلة المفلسة!أحزاب تيرمينتورية بمعنى منتهية الصلاحية!وصلات ل تِيرمينوس!
اي ملك هدا اللدي ينتصر الادن من رءيس الوزراء ليتكلم مع ملكنا الهمام. الله انصر سيدنا. اش ايكول ايه سد الباب مزيان…. اعطونا 12 ساعة…..ولله تنرجعوا سبتة او مليلية ازدونا نهار رجعوا الجزر تهمة ….
مرحبا بالوساطة، ولكن كرامة المغرب فوق كل اعتبار، حكومة إسبانيا هي المسؤولة عن كل هذه الأحداث، فلتتحمل النتائج والعواقب، المغرب لا يقبل خيانة العهود والتلربص بوحدته الترابية، وحدتنا الترابية خط احمر، المغرب ليس عبدا لإسبانيا حتى يقوم بدور حارس مستعمراتها المغربية، هذا عير مقبول.
الله الوطن الملك مملكتنا المغربية تريد الإعتدار من المملكة المبيرليا و تحرير سبتة و مليلية و الجزر في أقرب الأوقات و عندها نتفق في كل المجالات الهجرة الأمن الإقتصاد و التعاون و هنا تكمن حسن الجوار و الصداقة مدمنا محتلين ليست لنا قيمة مع هاولاء الأوغاد الذين يعاملون المغرب و المغاربة كالوحوش.
L’Espagne est toujours délirante et estime qu’elle est un pays colonial du Maroc et qu’elle ne devrait pas traiter le Maroc comme les autres pays européens et l’Amérique dans le domaine des droits de l’homme, car elle se comporte différemment avec le Maroc, donc elle n’acceptera pas le procès ou l’emprisonnement de Ghali à moins que les États-Unis d’Amérique, l’Angleterre n’interviennent. …
L’Espagne est l’un des plus grands hypocrites du Maroc concernant son Sahara, et sa position n’est pas clair
Tous les contrats doivent être revus, avec l’État espagnol.
L’Espagne, qui depuis si longtemps fait preuve d’hypocrisie et d’hésitation dans sa reconnaissance du Sahara marocain.
Le Maroc doit également reconnaître la Catalogne comme État et le Pays basque comme État indépendant, ainsi que l’Andalousie État souverain, et pourquoi pas ??? Et “Il n’y a de vainqueur que Dieu.” (لا غالب الا الله)
Désormais, nous devons traiter de la même manière tous les pays européens.