حكومة إسبانيا: غالي سيغادر البلاد بعد التعافي

أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، سيغادر التراب الإسباني عندما يتعافى من إصابته من فيروس “كورونا”.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن السلطة التنفيذية تطلب من زعيم البوليساريو أن “يتعاون مع المؤسسات القضائية كما فعل اليوم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي).
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن مدريد رفضت دخول طائرة جزائرية اليوم إلى التراب الإسباني، كانت تريد نقل إبراهيم غالي إلى الجزائر.
ورفض قاضي التحقيق الإسباني، اليوم الثلاثاء، اعتقال إبراهيم غالي أو سحب جواز سفره بغية منعه من السفر، وقال إنه “لا يوجد خطر لهروب غالي من إسبانيا، لذلك لم تتخذ في حقه أي إجراءات”.
واحتفظ القضاء الإسباني بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم انفصاليي “البوليساريو”، الذي تم إدخاله منذ 18 أبريل إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة. وتتعلق التهمة الأولى بـ”التعذيب”، وتقدم بشكاية بشأنها فاضل بريكة، الذي يتهم زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من السنة نفسها.
وتهم التهمة الثانية ضد غالي، بالأساس، “الإبادة الجماعية” و”الاغتيال” و”الإرهاب” و”الجرائم ضد الإنسانية” و”الاختطاف”، وتقدمت بشكاية بشأنها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.
ويعد المتهم أحد الأعضاء الـ 28 ضمن الحركة الانفصالية مع مسؤولين حكوميين جزائريين كبار تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا آخرين في غشت 2012.
هذا البلاغ سيورط الدبلوماسيه المغربية التي اشترطت عودة العلاقات مع اسبانيا بمحاكمة غالي.. فماذا ستفعل الرباط؟؟ بلا شك سيكون بوريطة هو الضحية
خصنا نديرو شي مسيرة خضراء نحرروا فيها سبتة و مليلية و …. باش يندموا علاش جبدو الصحراء على فمهم يوليو يقولو كن غير اكتفينا بشمال و سكتنا
الطماع ما يملي عينو غي التراب
#اسباني خائنة
بأي هوية سوف يغادر؟؟
بن بطوش التي دخل بها أم إبراهيم غالي التي يعرف بها ؟
هل يسمح القانون الاسباني لمن دخل التراب الوطني الإسباني بهوية مزورة الافلات من المتابعة.مهما كانت الدواعي.
إسبانيا عدوة.. إنتهى الكلام
إذن مرحبا لقطيعة دبلوماسية طويلة الأمد الخاسر منها إسبانيا طبعا.
لم يتم سحب جواز سفره.
اصلا جواز مزور. و الآن اسبانيا ابانت بكل وضوح نواياها ننتظر الرد من الخارجية المغربية لرد الاعتبار لنا كشعب مغربي
اذن الثور البورقعاوي مابغاش يرطب راسو ويطيح گرونو ..على المعرب الاستمرار في التصعيد وعدم الترطيب والتليين مع مملكة وتريكة بورقعة مهما كان ومهما حدث..انها فرصة ثمينة جاءت للمغرب لمقارعة ومجابهة مملكة بورقعة في ظل ضعف وتخبط حكومتهم وازمة كوفيد وتغير التحالفات والعلاقات الدولي..المرجو الاستمرار في الضغط عليهم بدون هوادة حتى يرضخو للأمر الواقع بالتعامل مع المغرب باحترام وبدون استعلاء وتسلط وغطرسة ويرطبو رؤوسهم من النفخة البورقعاوية الخاوية ولدينا عدة اوراق واسلحة لفعل ذلك وتركيعهم…يحب الاستمرار الى ابعد مدى في الدق والسكات..الدق تم..المغرب اولا والصحراء المغربية قبل كل شيء..عاش المغرب..عاشت امريكا قاهرة ومخرجة الفئران من الجحور..شكرا ترامب..شكرا بايدن..شكرا لليهود المغاربة اينما كانوا..نعم للاعلان الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي ولا عزاء لمملكة بورقعستان وفدرالية جيرمانيستان و اقليم فراقشيستان وسنطيحة سانداليستان…
اسبانيا بهذه الافعال الخبيثة سوف تخسر تعاون المغرب في شتى المجالات
على اسبانيا أن تدفع تمن احتضانها لى زعيم الانفصالين ومن اليوم على اروبا أن تقفل الجمعيات التى تدافع عن حقوق الإنسان فى مجرمى الحرب والاغتصاب اليوم فى اروبا بدون أن يحاكمو على جرايمهم اروبا بلد الإرهاب واسبانيا العرابة
إنما هي إرادة الدولة وتوجهها سياسيا في قضية الصحراء وهي التي تتخذ القرار أما القضاء الإسباني مجرد ‘‘‘‘خضرة فوق طعام‘‘‘ لا نزاهة وإستقلالية فوق إرادة دولة بائسة.
أظن أن احتفاظ القاضي بتهمتين ثقيلتين كاقيتين لإدخاله السجن . أما جار السوء عسكر المرادية معروف عنهم البلاذة والكلخ الكل ينتظر محاكمة الجلاد و مصيرها مع مصير العلاقات المغربية الإسبانية وهم يبعثون طائرة لنقله. هذا هو الارهاب بعينه أم إسبانيا وشانسيز هو الآخر مولت حملته الانتخابية وحزبه من مال شعب الجزائريين الاشقاء كما فعلها قبلهم القذافي .
بلاد الدون كيشوط بورقعة التي احتضنت الرحالة بنبطوش البوليزاريووي فقدت مصداقيتها وأعلنت علانية عن تضحيتها بالعلاقات مع المغرب الحليف الاستراتيجي وانصياعها لعصابة العسكر الجزائري .
علا المغرب أن يغير علاقته مع إسبانيا
صافي بان العربون .. بان كولشي .. او بانت النية ديال اسبانيا و بان بأن كان هناك تعاون و اتفاق بين الجزائر و اسبانيا .. و القشية داخلة فيها دول ب مخابرات و اجهزة تعاون و طائرات رئاسية .. دابا المغرب خاصو يكون شجاع و يقطع العلاقات مع الجارة الشمالية .. بكل هدوء .. السفن الاسبانية و الشركات الاسبانية و عملية مرحبا كولشي يعاد فيه النقاش و ادا كان يتلغى من الاحسن .. الاسراع في تنمية مناطق الشمال ضرورة ايضا ..هدا هو الوقت . او هادي هي الانطلاقة الا بغا المغرب يرجع سبتة و مليلية
بداية النهاية. اتمنى من المهاجرين المغاربة. ان يتم تغيير طريق العودة. من جبل طارق ؤ من فرنسا مباشرة وعدم المرور من اسبانيا وشكرا لكم
غالي كان غادي يغادر إسبانيا اليوم، الصحافة الإسبانية اكتشفت طيارة رئاسية جزائرية خرجات من الجزائر و وصلات حتى لفوق إبيزا ورجعت للجزائر، مع العلم انها كانت غادية لوغرونيو باش تجيب عشيقة الجنرالات.
بهدا إسبانيا دولة تزوير الهويات و تهريب البشر . إنتهى كل ما تدعيه من ديمقراطية و حقوق و قوانين ، إسبانيا تلظخ الاتحاد الاوروبي و تطعن قوانين الاتحاد في الصميم ، من يريد تزوير الهويات أو تهريب البشر على بطلب مساعدة من السلطات الاسبانية
اسبانيا ترفع التحدي ولا زالت تعتقد ان المغرب المغرب لن يفعل شيئا المطلوب من المغرب الرد الرادع وقطع العلاقات بصفة نهائية
احفاد ايزابيلا اختاروا التصعيد مع المغرب حان الوقت لاستعمال جميع الأوراق المتاحة لتركيع اولاد بورقعة.
اودي اسبانيا تحتضن مجرم بقرار من الحكومة فلا تستنوا اي حكم او ماشبه على المغرب ان يتريث حتى يكون الرد قاسيا
Couper les relations entre Maroc et Espagne et activer opération Marhaba avec une ligne maritime depuis le Portugal Faro Tanger et Faro Casablanca
إذن قطع العلاقات الديبلوماسية و تجميد جميع أشكال التعاون مع اسبانيا في حميع المجالات بدون تردد .هذا ما يستحقه من يتآمر ضدنا وضد قضية المغاربة الأولى .
بقوة الحق الذي يعلو و لا يعلى عليه المجرم غالي لن يتعافى و لن يخرج من المستشفى إلا وهو جثة جامدة ليلقى عذاب الله على كل أفعاله الإجرامية من تعذيب و ننكيل و قتل و اغتصاب في حق الأبرياء ذلك قضاء الله اما قضاء اسبانيا فلا غرض لنا به
لقد بلغ السيل الزبى إسبانيا والجزائر جيران خونة
اليوم العمل باسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين انه الهدف الوحيد لمسح العار
لماذا دخل هذا لا غالي إلى إسبانيا بجواز سفر مزور إذا كان لم يقترف شيئا ولا يخاف المحاسبة…إذا هذا الأخير يعرف أنه مجرم بينما مملكة بقيمة إسبانيا لا تعرف … يجب إعادة طريقة التعامل مع إسبانيا… وجاليتنا في أوربا عليها أن لا تمر من الأراضي الإسبانية عند رجوعها في العطل .
اسبانيا لم ولن تنسى تاريخها مع الإمبراطورية المغربية. وقد اكتملت العقد ة بالتقدم الكبير والقوي للمغرب خصوصا ميناء طنجة الذي لم يستسيغوا قوته.
لدينا أوراقا كثيرة للعب مع أحفاد الدونكيشوت. اولها واهمها كاطالونيا.
هل تريدون ان يثور البوليساريو، ويطلبون عودة الصحراء بحضن الوطن؟ دون اراقة دماء؟
الاموال التي نصرفها على لي مايسواش لكي يعترف بارضنا ويتكبر، والتي نتودد بها للمتعجرفين ليقبلوا، نصرف عشرها على تشغيل الشباب العاطل وبناء مستشفيات و اصلاح التعليم لنصبح منارة يتمنى الكل الانضمام لها
اسبانيا هيا من صنعت كيان البولساريو وشقيقتها الجزائر .اصبح كل شيء واضح .حقيقة اسبانيا ستضهر في الايام القليلة القادمة مخابرات المغرب لن تحميها مجددا
بأي حال من الاحوال لا يهمنا مصير غالي بقدرما تهمنا قضية سبتة و مليلية فلا يعقل ان تكون مدينتان افريقيان جغرافيا تابعتان للاتحاد الاوروبي ، و هنا يجب ان ننبه الذين يقولون بان العالم ديمقراطي و عادل ، فالكل يدافع عن مصلحته . الان جاء الوقت للمطالبة باسترجاع هذين المدينتين و تحريرهما من يد المستعمر الاوروبي .
مسرحية اسبانية جزائرية بطلها الرئيسي القاضي الاسباني.
تهم ثقيلة منها التعذيب الإبادة الجماعية” و”الاغتيال” و”الإرهاب” و”الجرائم ضد الإنسانية” و”الاختطاف” لا يتخذ إزاءها قاضي التحقيق اي إجراء احترازي، في الوقت الذي تعمل الجزائر جاهدة على تهريبه خارج اسباني.
لو كان من دولة افريقية اخرى لتم اعتقاله ومنعه من الاتصال حتى باهله
يجب على الضحايا وممثليهم الالتجاء الى المحكمة الجنائية، او الى المحكمة الاروبية على الاقل
القطيعة في الطريق. تجويع سبتة و مليلية و محاصرة جزر الكناري عسكريا حتى بيان الحق::::
لا يهمنى إذا غادر أم لم يغادر المهم أننا عرفنا من هم أعدائنا
الاسبان والجزائر طرفان رءيسيان في كل هده المشاكل فكيف يعقل ان يسجن عميل لإسبانيا يجب على المغرب الرد باعترافه بالكتلان والباسك ويمتنع عن لعب دور الدركي للمهاجرين السريين خالي مها تقواد باش تقاد
تم محاكمة رئيس عصابة البوليساريو عن طريق الفيديو في إسبانيا :::لا نعرف هل هي محاكمة ام تحقيق؟ ؟؟؟
الان الرخيص يغادر نحو الجزائر، جارة السوء؛ ::::: المغرب هل سيقطع علاقاته مع اسبانيا؟ ؟؟؟
على ما اظن ان هناك مساومات سياسية بين الطرفين، كان تقوم اسبانيا في احدات قنصلية في الصحراء المغربية للتفكير عن خطاءها أو شيء من هدا القبيل.
ما على المغرب إلا تدعيم الفصائل الباسكية والكتلانية ودعم استقلالهم عن إسبانيا.لا يجب السكوت عن هذه الإستفزازات ويجب وقف جميع الإتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بالهجرة و الصيد البحري.إذا تغاضى المغرب على هذه الأمور فما علينا سوى انتظار الأسوأ.
واين جريمة تزوير الوثائق والبحث بشأنها مع كل الأطراف المعنية والتستر عن مطلوب للعدالة. لانه لولا الزوبعة ما كانت اسبانيا بمؤسساتها ستستجوبه…. لو مرت هكذا ستصبح حجة ضد إسبانيا وسابقة تدفع اي شخص لرفض المثول امام القضاء الاسباني او حتى تزوير الوثائق دون خوف. لان من بين مبادي واسس العدل هو المساواة وعدم تفضيل شخص على اخر مهما كانت مكانته
طبعا سوف يغادر تم يحط الرحال في الجزائر هذا لأن اسبانيا سبق وأن قامت باخراج مواطن إسباني من سجن المغرب زائد عفو ملكي نعم يا حبيبي عفو ملكي فكيف تريد أن تحترمك وانت لم تحترم اطفال و عائلاتهم إنهم اطفال اغتصبو من مجرم إسباني والمشكلة عددهم أكتر من 13طفل والمشكلة الأكبر هي عفو ملكي
الله اكبر ….. سيغادر عندما يشفى من كورونا المتحور
راه اسبانيا كتندب وكتنحط عندما جاء الإعتراف الامريكي و و و…… راه مرضات مرضات.
احنا مغاربة أحرار و كل من يتلعب بكرامتنا او بمصالحنا علينا بالمقاطعة لجميع منتجته و الإسبان هيا الخاسرة حنا و لله الحمد كاين الف باب مفتوح لينا و عاش الملك و نصراه الله على كل أعداء الوطن و حنا كلونا جنود الوحدة الوطنية المغربية .
المدعو غالي لا يهمنا في شيء فقط عدو المغرب ومن يستقبل الأعداء ويتامر معهم ضد الوحدة الترابية لوطننا الغالي نحن كدلك نحسبهم جميعا اعداءا والسلام ونعرف جيدا أن إسبانيا مثل الحرباء وخا خرجو من الصحراء بمسيرة خضراء مغربية وطنية حرة باقي يتآمرون كما يقال تحت الدف في الخفاء وبالنسبة لرؤساء الجمهورية الوهمية صاندلستان رؤساءهم جميعا هم من عملاء الإسبان وحكام الجنرالات المهم المغرب على علم بدلك ومن هدا المنبر أقول لكم ( الجنرالات الجزائر + عملاء الإسبان ) لعنة الله عليكم يا بني ماسون بني خرخر معنا كمغاربة أنتم الخاسرون والحمد لله دائما وأبدا اقرؤوا التاريخ جيدا اشتقنا لشوط آخر مع العصابات الحاكمة في الجزائر والحرباء الإسبان تضرب في خفاء لأنها تعرف الرجال جيدا ليس لديها القدرة على المواجهة لأن صاحب المكر والخدع هو المنهزم دائما عاش الملك والقوات المسلحة الملكية والشعب المغربي الأصيل الصحراء المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا المغاربة
عرفتو اشنو هي الضربة القاضية لبورقعة وألمانيا والجزاءر وفرنسا وهي التالي:
بلاغ من دولة امريكا :
صرح الرءيس الامريكي بان الكونكريس الامريكي زاد على لاءحة الارهاب وكمنظمة ارهابية اسمها البوليزاريو وعقوبات اقتصادية على أمها الخراءر.
هادي غادي تكون بحال الليلة لي صرح فيها الرءيس الأسبق ترامب باعتراف مغربية الصحراء.
كبرانات فرنسا سوف ينتحرون وبورقعة سوف يقدم سبتة ومليلية بلا نقاش لمغربهم الأصلي .
نريد قطع العلاقة مع الاسبان بورقعة فورا لأ تعطوهم اكثر من حجمهم الإسبان من دون الاتحاد الأوروبي لا شيء يساوي
بعد تعافي المدعو غالي ستمرض إسبانيا. مغرب اليوم ليس مغرب الامس . سنحارب اسبانيا سياسيا و اقتصاديا . ( انهاء لعب المغرب دور الشرطي فيما يتعلق بالهجرة السرية ، مقاطعة المنتوجات الإسبانية ، المطالبة الشعبية باسترجاع سبتة و مليلية وووو ). إسبانيا ستخسر آخر اوراقها لأن المغرب مستعد للتضحية من اجل الوحدة الوطنية.
إنها رسالة واضحة، إسبانيا هي أرض الإفلات من العقاب، جرائم تقيلة تأخد باستخفاف يستعصي على الفهم. أظن أن بن لادن، البغدادي و جميع ارهابيي العالم “تشمتوا” لأنه لم يكن في علمهم أن إسبانيا هي أرض ميعاد الإرهابيين. بن بطوش عرى سوأة إسبانيا عالميا.
على السلطات والحكومة المغربية أن ترد على إسبانيا بأكبر قدر من الصرامة بعد أن تبث موقفها المعادي لوحدتنا الترابية وإنحيازها إلى جانب الأعداء فلا تعاون إقتصادي ولا أمني ولا إستخباراتي مع بلد يكن لنا الحقد والكراهية ويعمل في الخفاء على عرقلة تسوية قضية الصحراء ويتحالف مع أعداء المغرب لمحاصرته وضرب مصالحه.
كان لا بد من إثارة و تسليط الضوء و تعرية كل من يتعامل بمواقف إزدواجية قد يشكك الكثيرون في النتائج ولكن في السياسة كما في كثير من الميادين قد لا تاتي بسرعة ولكن في هاته القضية شخصيا اقول بان مجرد الضغط و اثبات الحضور هو في حد ذاته انجاز كبير ضد أعداء الوطن . و كمغربي مني الدبلوماسية المغربية تحية و تقدير
هل التعاون الامني مع اسبانيا و حراسة المهاجرين و سماح للسفن الصيد الاسبانية بنهب ثرواتنا السمكية غيرت الرأي الاسباني من كراهيته اتجاه المغرب والمغاربة ؟؟؟؟ هذه السياسة فاشلة
تصريح منتظر من القشتاليين… اظنهم يعدون له تقاعدا مريحا بعد فترة وجيزة،..
خلاصة الكلام الصحراء مغربية وستبقى مغربية شاء من شاء وأبى من ابى
الله الوطن الملك أكد المغرب أن “جوهر المشكل (مع إسبانيا) هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة”
قال المغرب الاثنين إن الأزمة “لن تحل بالاستماع” إلى غالي فقط، مشددا على أنها “تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها”. وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل “اختبارا لمصداقية الشراكة” بين البلدين.
خصنا نقطعوا الماء على المدن المحتلة من طرف الدو الاسباني الغاشم
اسبانيا أصبحت أضحوكة أمام العالم. فساد في أعلى سلطة في البلاد خوان كارلوس و فساد قضائي و إنساني. جميعا للمقاطعة المنتجات الإسبانية
القاضي: لا يوجد خطر لهروب غالي من إسبانيا. الحكومة: غالي سيغادر إسبانيا فور تعافيه. المغرب: وجود غالي في إسبانيا وعدم محاكمته وتهريبه سيؤدي لقطيعة بين الدولتين، وفي موقف آخر المغرب قال أن غالي ليس سبب الأزمة ومحاكمته أم لا ليس مهما. هل فهمتم شيء من كل هذه التناقضات؟
هل صدقتم خزعبلات الإسبان لا لا لا تم لا يكذبون لا طائرة أرجعت ولا هم يحزنون يريدون توهيم المغرب……..المغرب عنده خبرة في المجال النووي . حان الوقت لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتقوية الإقتصاد المغربي ذلك سيجعل اوربا تخاف وتسعى للتفاهم مع المغرب
الغاز الجزائري مقابل مساندة الانفصال. هذا هو وضع اسبانيا الذي لاتحسد عليه
… المدعي مواطن من المغرب 1 : فهل لم يحاكم بن بطوش وتشوهت سمعته وسمعة من ادخلوه إلى إسبانيا بوثائق مزورة أمام العالم..؟ أليس بعلمك أن بوقادوم باع الجزائر لإسبانيا ووكل الوزيرة الإسبانية للتحدث باسمه نيابة عن الجزائريين..؟
que va faire le Maroc d abord pas de collaboration sécuritaire avec l Espagne aussi stoppé les accords de pêches et baissé les relations diplomatiques aux minimum
إذا كنا فعلا نحب وطننا ولانفرط في شبر من ارضه علينا ان نصعد ضد اسبانيا الاستعمارية .
بشرط ان يكون التصعيد مدروسا ويمكنه ان يؤثر في القرارات المستفزة لإسبانبديا .