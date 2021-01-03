حكيمي: مونديال روسيا أحسن ذكرى مع المنتخب

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب أنتر ميلان لكرة القدم، عن جديد حياته المهنية والشخصية، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بحياته الجديدة في إيطاليا، بعد التعاقد معه خلال الانتقالات الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتحدث حكيمي لوسائل الإعلام الإيطالية، قبل مباراة يوم الأحد أمام كروتوني ضمن الأسبوع الـ15 بالدوري الإيطالي، قائلا: “أحب ميلان كثيرا، وسأتعلم أكثر بمرور الوقت، كما أنني سأكتشف المدينة بشكل أكبر، لكن الشيء الوحيد الذي أحبه هو المعكرونة”.

وأضاف الظهير المغربي: “لعب كرة القدم كان دائما أكبر طموحي منذ أن كنت طفلا، إذ ألعب للجماهير والفريق الوطني، وأحد أكبر المشاعر التي عشتها خلال مسيرتي كانت المشاركة في كأس العالم 2018”.

وتابع مدافع الأسود: “بالنسبة لأسرع لاعب، أعتقد أنه أنا ربما! بصرف النظر عني، يوجد كذلك روميلولوكاكو”، يقول المغربي الذي يحتل المرتبة التاسعة في أسرع لاعب في التاريخ (ظهر بسرعة 36.49 كلم/ ساعة خلال مباراة بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين الموسم الماضي).

تجدر الإشارة إلى أن أشرف حكيمي أصبح أحد أساسيات أنطونيو كونتي، بعدما لعب الشاب المغربي، البالغ من العمر 22 سنة، 19 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.