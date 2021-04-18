حكيمي يتشبث بالصيام رغم التداريب والمباريات

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ناسيونالي الإيطالي لكرة القدم، عن موقفه من صيام شهر رمضان أثناء خوض التدريبات والمباريات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرازيلي مارسيلو يُعتبر مثله الأعلى داخل الملعب.
وقال “أسد الأطلس”، في حوار أجراه مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية: “رمضان مستمر إلى غاية الـ12 من ماي المقبل، وصحيح أنني أجد صعوبة في التوفيق بين الصيام والتداريب ولعب المباريات، لكنني مطالب بهذه التضحية، لأن الصيام جزء من ثقافتي التي تعني لي الكثير، وسأحاول أن أحصل على الراحة بعد ذلك لاستعادة طاقتي”.
كما أشار حكيمي إلى أنه يعتبر البرازيلي مارسيلو مثله الأعلى في كرة القدم، إذ يُحب فيه كل شيء، الشخصية وأسلوب اللعب وطريقة تعامله مع المباريات، مؤكدا في الوقت نفسه أن ثيو هيرنانديز لاعب رائع وشخص جميل وتجمعه به صداقة قوية.
وعاد حكيمي ليتطرق إلى تصريح سابق للظاهرة رونالدو، الذي أكد من قبل أنه يود أن يلعب إلى جانب الدولي المغربي، قائلا: “لا أعرف ماذا يُمكننا فعله إن لعبت مع رونالدو، سنقوم بكل شيء، وسيكون الأمر رائعا أن أركض في الجناح وأقدم له تمريرة حاسمة”.
وواصل حكيمي: “نحن نتحدث باحترام كبير عن التتويج بلقب ‘الكالتشيو’، مع العلم أننا لم نفز به بعد، ولن نُخفي أنه هدف نسعى إلى تحقيقه، لكن يجب أن نُحقق نتائج إيجابية في العديد من المباريات المقبلة. كما أنني أحب الشعار الجديد للنادي، إنه يتطلع إلى المستقبل الذي يمكننا بناؤه معًا. أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء لفترة طويلة”.
ويحل إنتر ضيفا ثقيلا على نابولي مساء غد الأحد، في المباراة التي ستدور أطوارها على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لحساب منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.
اسد مغربي ، مجتهد ومتواضع و مرضي الوالدين. نتمنى له كل التوفيق والنجاح. رمضان كريم
اسد مغربي بكل المقاييس نتمنى له الخير والسعادة في حياته ويصل الى كل ما يصبو اليه انشاء الله ورمضان كريم للجميع
أحسن قدوة للشباب المغربي، لا وشم، حلاقة الشعر عادية، مرضي الوالدين، من أسرة متواضعة، ولاعب عالمي.
طبعنا انه الأسد المغربي دوا اخلاق عالية. ورضا الوالدين ورضا الله معه . من احسن مدافع في اليمين في العالم وأتمنا لك التوفيق في حياتك.
واتمنا ايظا النجاح والتوفيق للمسطرو حكيم جياش وكل المنتخب الوطني بادن الله
ورمضان كريم لكل المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن . عاش الملك
اموال الدنيا لا تساوي حسنات الصيام في رمضان
أسأل الله العظيم أن يثبته على دينه وأن يسر أموره في الدنيا والاخره نحن نعيش في أوروبا ونعلم جيدا مدى تأثير صيامنا على غير المسلمين فمجرد علمهم بصومنا ترى في أعينهم الإرتياح لهذا الدين.ففي شعيرة الصيام ترى وتجد قوة هذا الدين وصفائه .
“وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا” صدقا في الاقوال وعدلا في الاحكام
ماشاءالله اللّٰه والله أكبر، حفظه الرحمان بما حفظ به الذكر الحكيم، تشبته بالصيام نتيجة للتربية الحسنة والأخلاق النبيلة التي يتصف بها وفخره بدين الإسلام الحنيف ، اعانه اللّٰه ، سيبقى دائما فخرا لهذا الوطن ورمضان كريم
ونعم الأخلاق، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بخير
ما قام به يعتبر تعسفا على رخصة وهبها الله للمسلمين فالله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى محادره . عليه أن يأكل حتى لا يؤثر على صحته لأن الدين يسر .
حياته الشخصية و هو حر فيها فقط هذا السلوك فيه نوع من الخطورة إلا إذا كان متوقفا عن اللعب يعني الصيام و اللعب لمدة 90 دقيقة فيها خطر (Risque ) ، بالتوفيق