حكيمي يتشبث بالصيام رغم التداريب والمباريات

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ناسيونالي الإيطالي لكرة القدم، عن موقفه من صيام شهر رمضان أثناء خوض التدريبات والمباريات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرازيلي مارسيلو يُعتبر مثله الأعلى داخل الملعب.

وقال “أسد الأطلس”، في حوار أجراه مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية: “رمضان مستمر إلى غاية الـ12 من ماي المقبل، وصحيح أنني أجد صعوبة في التوفيق بين الصيام والتداريب ولعب المباريات، لكنني مطالب بهذه التضحية، لأن الصيام جزء من ثقافتي التي تعني لي الكثير، وسأحاول أن أحصل على الراحة بعد ذلك لاستعادة طاقتي”.

كما أشار حكيمي إلى أنه يعتبر البرازيلي مارسيلو مثله الأعلى في كرة القدم، إذ يُحب فيه كل شيء، الشخصية وأسلوب اللعب وطريقة تعامله مع المباريات، مؤكدا في الوقت نفسه أن ثيو هيرنانديز لاعب رائع وشخص جميل وتجمعه به صداقة قوية.

وعاد حكيمي ليتطرق إلى تصريح سابق للظاهرة رونالدو، الذي أكد من قبل أنه يود أن يلعب إلى جانب الدولي المغربي، قائلا: “لا أعرف ماذا يُمكننا فعله إن لعبت مع رونالدو، سنقوم بكل شيء، وسيكون الأمر رائعا أن أركض في الجناح وأقدم له تمريرة حاسمة”.

وواصل حكيمي: “نحن نتحدث باحترام كبير عن التتويج بلقب ‘الكالتشيو’، مع العلم أننا لم نفز به بعد، ولن نُخفي أنه هدف نسعى إلى تحقيقه، لكن يجب أن نُحقق نتائج إيجابية في العديد من المباريات المقبلة. كما أنني أحب الشعار الجديد للنادي، إنه يتطلع إلى المستقبل الذي يمكننا بناؤه معًا. أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء لفترة طويلة”.

ويحل إنتر ضيفا ثقيلا على نابولي مساء غد الأحد، في المباراة التي ستدور أطوارها على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لحساب منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.