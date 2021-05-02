حكيمي يتوج مع انتر ميلان بلقب بطولة إيطاليا

حسم إنتر ميلان لقبه الأول منذ 2010 بفضل تعادل منافسه الوحيد أتالانتا مع مضيفه ساسوولو، اليوم الأحد بنتيجة 1-1، في الدورة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان أتالانتا الفريق الوحيد القادر على تأجيل تتويج إنتر باللقب الأول منذ إحرازه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا عام 2010، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد فوز “نيراتسوري” ،أمس السبت، على مضيفه كروتوني بهدفين للاشيء.

وكان فريق اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بحاجة الى تعثر أتالانتا بالتعادل أو الخسارة أمام ساسوولو لكي يحسم اللقب، قبل أربع دورات على ختام الموسم.

وقاد الدولي المغربي أشرف حكيمي فريقه انتر ميلان، يوم أمس، لتحقيق الفوز الثمين خارج قواعده، ليساهم الملقب من قبل وسائل الاعلام الايطالية بـ”القطار السريع” في تتويج فريقه بلقب الكالشيو، إذ سجل الإصابة الثانية في الوقت بدل الضائع من الجولة الثانية.

ويبصم مدافع “أسود الأطلس” على حضور متميز في “الكالتشيو الإيطالي”؛ حيث رفع رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف.