حكيمي يتوج مع انتر ميلان بلقب بطولة إيطاليا

حكيمي يتوج مع انتر ميلان بلقب بطولة إيطاليا
صورة: أ.ف.ب
الأحد 2 ماي 2021 - 16:29

حسم إنتر ميلان لقبه الأول منذ 2010 بفضل تعادل منافسه الوحيد أتالانتا مع مضيفه ساسوولو، اليوم الأحد بنتيجة 1-1، في الدورة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان أتالانتا الفريق الوحيد القادر على تأجيل تتويج إنتر باللقب الأول منذ إحرازه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا عام 2010، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد فوز “نيراتسوري” ،أمس السبت، على مضيفه كروتوني بهدفين للاشيء.

وكان فريق اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بحاجة الى تعثر أتالانتا بالتعادل أو الخسارة أمام ساسوولو لكي يحسم اللقب، قبل أربع دورات على ختام الموسم.

وقاد الدولي المغربي أشرف حكيمي فريقه انتر ميلان، يوم أمس، لتحقيق الفوز الثمين خارج قواعده، ليساهم الملقب من قبل وسائل الاعلام الايطالية بـ”القطار السريع” في تتويج فريقه بلقب الكالشيو، إذ سجل الإصابة الثانية في الوقت بدل الضائع من الجولة الثانية.

ويبصم مدافع “أسود الأطلس” على حضور متميز في “الكالتشيو الإيطالي”؛ حيث رفع رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف.

أتالانتا إنتر ميلان الدوري الإيطالي لكرة القدم بطولة إيطاليا

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‫تعليقات الزوار

4
  • zizou
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:33

    يستاهل اللله يحجبو من العين لاعب خلوق ويتميز بسرعة وحس تهديفي إفتقده العالم من أيام روبرتو كارلوس وكافو مبروك ولد بلادي

    22
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  • مغربي رباضي
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:41

    يستحق ولد مميز ظريف متواضع فنان سريع أسرع كيعجبني نتفرج فيه ….ليس هذا لقبه الأول..مع ريال مدريد فاز بكل الألقاب تشبيانس ليغ ثلاث مرات و البطولة العالمية .. و لو لم يكن حاضرا دائما لصغر سنه و قلة تجربته إلا أنه كان دائما حاضرا مع البدلاء و عند الإحتفال بالفوز دائما راية المغرب الحمراء بنجمتها الخضراء بجانبه ..برافو خويا أشرف شرفتنا ..

    16
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  • mirou
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:46

    ولد مجتهد و مثابر يستحق كل التشجيع

    6
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  • Abdou
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:46

    هادا لاعب ممكن ان نسميه بالعالمي.لاعب كبير مع فريق كبير لياقة بدنية عالية+التواضع .هده هي علامة الاعب العالمي.بكل ما تحمله الكلمة من معنى.ليس كل من سحل هدفا في بطولة عادية جدا نسميه بالعلمي والفاهم افهم.

    6
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