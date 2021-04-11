حكيمي يخدم طموح "إنتر" في الدوري الإيطالي

اقترب إنتر مسافة إضافية من لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ عام 2010، بفوزه الحادي عشر تواليا على حساب ضيفه كالياري بصعوبة (1-0)، الأحد، في المرحلة الثلاثين.

وبتمريرة حاسمة من البديل المغربي أشرف حكيمي إلى مسجّل الهدف الوحيد ماتيو دارميان (77)، رفع إنتر رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 لميلان، جاره وأقرب مطارديه، الفائز، السبت، على مضيفه بارما 3-1، ليقترب من إنهاء احتكار يوفنتوس للقب السكوديتو في المواسم التسعة الماضية، قبل ثماني مباريات من ختام الموسم الجاري.

وأصبح إنتر أول فريق يفوز في أول 11 مباراة من دور الإياب، متخطيا رقم ميلان في موسم 1989-1990.

واستهل كالياري المباراة باحثا عن نقطة على الأقل، في ظل تخبطه في أسفل الترتيب ومحاولته الهروب من منطقة الهبوط. وبخسارته الرابعة تواليا، تجمد رصيده عند 22 نقطة، بفارق نقطتين عن بارما وصيف القاع، وعلى بعد خمس نقاط من تورينو السابع عشر.

وبعد غيابهم عن التشكيلة الأساسية الفائزة على ساسوولو 2-1 منتصف الأسبوع، عاد إلى تشكيلة المدرب أنتوني وكونتي اللاعبون أليساندرو باستوني، ستيفانو سنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والتشيلي أليكسيس سانشيس.

على ملعبه سان سيرو، بحث “نيراتزوري” عن هدف السباق عبر الدنماركي كريستيان أريكسن وسانشيس أمام الحارس الشاب غولييلمو فيكاريو، فيما كان لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينغولان، المعار من إنتر، الأقرب إلى هز شباك السلوفيني سمير هندانوفيتش في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تابع فيكاريو تألقه أمام أريكسن (57)، فيما نابت عنه العارضة أمام رأسية المدافع الهولندي ستيفان دو فري (69).

واتجهت المباراة نحو تعادل قد يكون مكلفا لانتر، لكن كونتي أجرى تغييرات عدة، من بينها الدفع بالهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والجناح المغربي الدولي حكيمي.

بعدها بثوان، صنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فمرّر عرضية على باب المرمى تابعها ماتيو دارميان في الشباك الخالية (77).

وبتسجيله في مرمى فريق جزيرة سردينيا، يكون إنتر قد فشل مرة يتيمة في هزّ شباك خصمه في آخر 38 مباراة بينهما، وذلك في العام 2013.

وكان الرئيس التنفيذي لإنتر جوزيبي ماروتا قد أشاد بمدربه كونتي قبل المباراة، قائلا لمنصة “دازون” للبث التدفقي: “كونتي محترف كبير. يحب التحديات مثل قدومه إلى ناد كبير يعاني صعوبات. لقد اجتاز الاختبار. هو طموح وهذا ما يجعله مدربا فائزا”.

وتابع: “أشارك أفكار كونتي. الألقاب لا تحرز باستحواذ الكرة. قال هيريبرتو هيريرا (المدرب السابق الباراغوياني) إن استحواذ المنطقة أكثر أهمية من استحواذ الكرة. وهذا ما يتأكد في الترتيب”.