حكيمي يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

أوشك الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، على الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حسب ما ذكره، اليوم الجمعة، تقرير صحافي إيطالي.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن حكيمي توصل إلى اتفاق شفهي مع وصيف بطل فرنسا، من أجل اللعب في صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن باريس سان جيرمان، رغم اتفاقه مع الدولي المغربي، لم يلبّ طلب الإنتر القاضي برفع قيمة الصفقة إلى 80 مليون أورو.

وعرض مسؤولو نادي العاصمة الفرنسية 60 مليون أورو للظفر بخدمات حكيمي البالغ من العمر 22 عاما.

ويتطلع “النيراتزوري” إلى بيع ظهيره المغربي لحل الأزمة المالية التي يعانيها.

جدير بالذكر أن مجموعة من الأندية الأوربية أبدت رغبتها في التعاقد مع حكيمي، على غرار تشلسي وأرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني.