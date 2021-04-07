حكيم زياش يؤثث قائمة "البلوز" لمواجهة بورتو

أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام بورتو البرتغالي، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي سيحتضنها ملعب “الدراغاو”.

وضمت قائمة “البلوز” كلا من: كيبا، توني روديغر، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، جورجينيو، تياغو سيلفا، نغولو كانتي، تامي أبراهام، كريستيان بوليسيك، تيمو فيرنر، كاباليرو، زوما، ميندي، كوفاسيتش، أوليفييه جيرو، ماسون ماونت، هدسون أودوي، بن تشيلويل، حكيم زياش، ريس جيمس، سيزار أزبيليكويتا، كاي هافرتز، ايمرسون بالميري”.

وكان زياش قد غادر مباراة فريقه تشيلسي السبت الماضي أمام ويست بروميتش عن الأسبوع الـ30 من “البرميرليغ”، بشكل مبكر، بسبب تغيير اضطراري قام به المدرب الألماني توخيل.

وحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإن مشاركة زياش أمام بورتو تبقى واردة جدا، بالنظر إلى تألقه خلال المباراة الأخيرة التي جمعت “البلوز” بأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع بورتو اليوم، في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى رفاق زياش للعودة إلى لندن بنتيجة إيجابية أمام “التنين” البرتغالي.