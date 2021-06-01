"حلم ولا علم" يجمع فؤاد عبد الواحد بالموسيقار طلال

تحت عنوان “حلم ولا علم”، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يجمعه بالموسيقار د. طلال.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي للفنان اليمني مراد النتشة بأن “ميني ألبوم” يتضمن أربع أغنيات من أشكال موسيقية مختلفة، بينما أشرف على أغنية “حلم ولا علم”، التي تمّ طرحها على قناة “روتانا” على “يوتيوب” المخرج ياسر الياسري، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع زيد نديم.

وعبر الفنان عبد الواحد عن سعادته بالتعاون الذي يجمعه للمرة الأولى مع الموسيقار د. طلال، وقال: “تشرفت بالتعاون مع الموسيقار طلال لأول مرة عبر أربعة أعمال متنوعة، وقد قدمنا فيها جهدا كبيرا من أجل إظهارها بهذا الشكل الذي طرح أمام الجمهور من تنفيذ وتسجيل وتصوير، واخترنا أربعة ألوان وأشكال موسيقية، وسنقوم بتصوير معظم الأغنيات إلى جانب أغنية “حلم ولا علم”.

وتمّ تصوير فيديو كليب أغنية “حلم ولا علم” في عدد من المواقع التراثية بدبي، تحت إشراف المخرج ياسر الياسري، ويتضمن الكليب استعراضات متنوعة من التراث واللباس السعودي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمغني فؤاد عبد الواحد، في بيان توصلت به هسبريس، أن الأغنيات الثلاث التي تضمنها الألبوم هي “ارحم مشاعرنا”، من كلمات الشاعر طارش قطـن، و”قلبي معك”، من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع “سيروس”، و”غـن”، من كلمات الشاعر فهد عافت وتوزيع زيد نديم، وجاء مكس وماسترينغ جميع الأغنيات مع م. جاسم محمد، وتحت إشراف ومتابعة خالد بو منذر.