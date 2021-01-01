حلول العام الجديد 2021 يمر في هدوء تام بورزازات

قال مصدر أمني مسؤول بالأمن الجهوي بورزازات إن ليلة استقبال السنة الجديدة 2021 مرّت بمدينة ورزازات في أجواء هادئة واكبتها المصالح الأمنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية عبر نشر التشكيلات الأمنية مختلفة المهام، مدعمة بعناصر القوات المساعدة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن إدارة الأمن الجهوي بورزازات اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستباقية، أياما قبل حلول رأس السنة الجديدة، لمحاربة مظاهر الجريمة بمختلف مناطق المدينة.

وأكد المصدر الأمني ذاته أن الأمن الجهوي بورزازات، برئاسة الوالي عبد الرحمان عناب، وضع خطة مسبقة لتحييد خطر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، وإعطاء أولوية قصوى للجريمة العنيفة التي تستهدف المواطنين في سلامتهم البدنية وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن مناسبة استقبال رأس السنة الجديدة لهذا العام مرت في أجواء هادئة.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح الأمن الجهوي بورزازات لم تسجل، خلال الليلة الماضية، أي حادثة سير أو اعتداءات على المواطنين أو ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين دخلوا بيوتهم قبل الساعة التاسعة ليلا، موضحا أن الأمور مرت بسلام، موجها الشكر إلى السكان على الاستجابة لقرارات حظر التجول ليلا خلال هذه المناسبة السنوية.