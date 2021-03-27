حلول شهر رمضان المبارك يسائل سلوكيات الإسراف والتبذير عند المغاربة

أمام عادات استهلاكية ثابتة تصاحب حلول شهر رمضان، يحتد النقاش حول ضرورة تغيير سلوكيات التبذير التي لطالما ترافق تبضع المغاربة على امتداد فترات ما قبل وحين الصيام، كما في فترة عيد الفطر التي تليها مباشرة.
وتغص المحال التجارية والأسواق الشعبية والواجهات المعروفة في مختلف حواضر المملكة بالمواطنين المغاربة للتبضع استعدادا للصيام، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة “كورونا” للعام الثاني على التوالي.
ومن المرتقب أن يخوض بعض النشطاء المغاربة (الجامعة المغربية لحماية المستهلك) حملات توعوية وسط المواطنين من أجل تحسيسهم بضرورة الحفاظ على الطعام، وعدم تبذير المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وتثير المسألة أسئلة الجدوى من الصيام أمام التبذير الكبير الذي يصاحب الشهر، فيما يطالب الأطباء بضرورة عقلنة الاستهلاك لتفادي عواقب صحية وخيمة، فضلا عن المصاريف الكثيرة التي تنهك جيوب عائلات كثيرة بحكم ضغوطات أنماط عيش المجتمع.
سعيد جعفر، رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، أورد أن المغاربة عاشوا “بوهيوف” والجفاف لفترات طويلة، فضلا عن سياسات التقويم الهيكلي التي اعتمدت التقشف على امتداد سنوات تتذكرها أجيال عديدة.
وأضاف جعفر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغاربة يخافون كثيرا من الغد، لكنهم في الوقت ذاته لا يتركون فرصة سانحة دون الاستهلاك، انتقاما من أيام النقص الحاد، خصوصا أن الجوع كان بنيويا في فترات محددة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المناسبات الدينية عموما تشهد إفراطا، ومنها عيد الأضحى كذلك، حيث يتسابق الناس نحو أكبر الخرفان، وفي رمضان يتسابقون نحو أشهى وجبات الإفطار”، معتبرا أن للأمر “مفسرات تاريخية وثقافية واجتماعية”.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “المجتمع المغربي يعرف تحولات كبيرة، لكن لا يجب النظر دائما إلى الاستهلاك بسلبية، خصوصا أنه مؤشر على وجود دورة اقتصادية حيدة، والاتجاه نحو سلوكيات تبرز التخلي عن عقلية الدرهم الأبيض لليوم الأسود”.
عن اي تبذير,هاد العام السي العثماني غاديخلي الناس بالجوع حتى مور لفطور.
الشيء الشيء كل المغاربة صفر اليدين فمن أين يأتي الإصراف وكورنا افرغت ااجيوب
بان ليكم غي الشعب الحازق عندما يشتري زوج شبكية وسارقي المال العام والشفارة الكبار والطاسا والكباريات والقصور الصغيرة والكبيرة والمزنيات واسراف الدولة وزيد و زيد والحاصول باززززز رمضان كريم لكل المغاربة الاحرار.
هذه الضاهرة لاتقتصر على المغاربة بل الشعوب العربية الاسلامية ان لم نقل معظمها .لكن في المقابل ولله الحمد هناك اسر يكتفون بما يسد حاجاتهم ولايتجاوزون لحد الاسراف …
من اراد ان يحس بحلاوة الصيام عليه ان لايبذر ولايسرف لإن المبذرين كانوا اخوان الشيطان كما قال ربنا تعالى وعلى المسلم ان يحرص على الاكتفاء بما يسد حاجاته في رمضان وخارج رمضان ختى لانكون من المبذرين ونسد الباب امام المضاربين الذين يتحينون الفرص لرفع اثمنة السلع …
مسألة الاسراف في رمضان او خارج رمضان تهم الفئة الثرية من وزراء و برلمانيين و اصحاب الوظائف العليا و أرباب للشركات الكبرى وووو ممن يعيشون في نعمة و في رغد العيش …… اما باقي المغاربة ليتهم يجدون ما يسدون به رمقهم بعد الصيام و اذكر منهم الحرفيين و من يشتغلون في المقاهي و المطاعم والحمامات و الذين يعانون من البطالة اقصد الفئات الهشة هؤلاء لا خوف عليهم من الاسراف بسبب الفقر والحجر الصحي وقلة ذات اليد ….الله يكون فعوانهم فهاد رمضان .
اسراف وتبذير عند الاغلبية وجوع شديد عند اقلية فقيرة تعاني في صمت وتؤضى بما سخر لها الله . رمضان شهر عبادة وليس شهر شهيوات . ورقنا عادة سيئة . ارجو ان لا يعيش الفقراء الحقيقيون معانات رمضان الفائت وعيدين بلا فرح . اما البعض الاخر يدعي الفقر ومخدته محشوة بالملايين .
احسن فطور في رمضان الكريم:
شرب الماء ثم اكل الثمر
شربة الخظر
طبق السمك
قهوة او الشاي
في السحور عصير الفواكه.
سوف تحسون بالراحة الجسدية و النفسية.
أنا أنصح بسماع فيديوهات الدكتور محمد الفايد
عن ضوابط الطعام في شهر رمضان المبارك
وكيف نخرج منه بفوائد صحية جيدة .
الانسان تيصوم النهار كامل وهو تيتشهى ويتحمل الجوع من حقو ياكل لي بغا ويدير الشهيوات…رمضان ماشي ديال الاقتصاد و التقشف رمضان بحال عيد يستمر شهر.
نتمنى رمضان مبارك للمغاربة جميع كما نتمنا الخير للجميع.
حلول شهر رمضان المبارك يسائل الحكومة على الإغلاق الليلي و صلاة التراويح وووووو الله يأخذ فيهم الحق من كبيرهم إلى صغيرهم تعداو على الناس كروش لحرام
الجوع الذي عشناه في ايام الاستعمار لا يتصوره العقل البشري، كان اغنياء الحرب وابناؤهم هم الفئة الوحيدة التي عاشت الرفاهية، كان جاري غني حرب وكان له ابن مدلل يشبع حتى التخمة فكان في بعض الاحيان ياخذ هذا الابن خبزة وينادي علينا نحن الاطفال الصغار انذاك وعندما نجتمع عليه طمعا في الخبزة كان يقطعها الى لقم صغيرة ويغمسها في براز الدجاج ويلقي بها الينا لقمة تلو اخرى فنأكلها غير مبالين .
رمضان مدسة لتهذيب سلوكنا و تزكية انفسنا و نتقية احشاءنا وليس مهرجانا للتباهي بالوان الطعام والشراب و البذخ والاسراف …