حماية المستهلك تنبه إلى خطورة علامات تشوير

انتقد نشطاء وفاعلون محليون بمدينة وزان الطريقة التي تمت بها عملية تثبيت علامات تشوير في شوارع المدينة، واصفين إياها بـ” غير السليمة”، وذلك عقب توالي حالات اصطدام المواطنين بها وإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد الدكالي، عن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن وضع بعض علامات التشوير لم يراع ضيق الممرات والأرصفة، معتبرا أن تثبيتها على أعمدة “قصيرة” لا يتجاوز طولها المتر، أضحى يشكل تهديدا حقيقيا للراجلين.

واستحضر المتحدث إصابة مواطنين بجروح وتعرضهم لإصابات على مستوى الرأس جراء اصطدامهم بهذه العلامات، مؤكدا أن منهم من اضطر إلى رتق الجروح بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي.

والتمس عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان من الجهات المختصة، “إعادة النظر في هذه العملية التي كان الهدف منها جعل حركة المرور أكثر سلاسة”، وطالب المجلس الإقليمي بصفته حامل المشروع، بـ”التدخل الفوري والعاجل لتصحيح الوضع وحماية صحة المواطن”.