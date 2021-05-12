"حماية المستهلك" توصي بغسل الملابس الجديدة لتفادي الأضرار الكيماوية

حذرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من مخاطر ارتداء الملابس الجاهزة الجديدة، التي يقتنيها المستهلكون من المحلات التجارية، من دون إخضاعها لعملية غسيل بمواد التنظيف من أجل إزالة كافة المواد الكيماوية التي تحتوي عليها.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن “الملابس الجديدة تحتوي على مواد كيماوية وأصباغ تستخدم في سلاسل إنتاج هذه البضائع. وللتخلص منها، لا بد من غسلها قبل ارتدائها”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن “عملية الغسل تساعد في التخلص بشكل تدريجي من هذه المواد الكيماوية، وإغفال ذلك من شأنه أن يتسبب في مضاعفات غير مرغوبة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل البشرة الحساسة، أو في حالة سهولة إصابتهم بالتهابات جلدية”.
وتابع قائلا: “يمكن للمستهلك أن يلاحظ أن الملابس الجديدة تحتوي على رائحة غريبة، وهو ما يعني احتمال احتوائها على مادة الفورمول، التي تساعد على بريق وقوام الملابس، واستنشاق هذه المادة قد يتسبب في أعراض سلبية لدى الأشخاص المصابين بالربو، كما قد يتسبب في التهابات جلدية وحساسية، مما قد ينجم عنه إصابات بطفح جلدي وبثور وأعراض أخرى”.
وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على ضرورة الالتزام بهذه القواعد أثناء شراء الملابس الجديدة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، نظرا لكون بشرتهم عادة ما تكون حساسة للغاية، وهو ما يتطلب حرصا أكبر على صحتهم وتفادي أي عوامل قد تؤدي إلى تبعات سلبية على سلامتهم.
إلا غسلنا الملابس واش غادي ينشفو إلا كان العيد غدا
هدهاد النصائح خليوها عندكوم
ا عطيونا العامر و باراكا من النفاق
وعلاش اصلا الالة الجمعية هذه الملابس تصنع من هذه المواد وعلاش مكينة مواد اخری مفهاش ضرر علی المستهلك وعلاش هذه المصانع متغسل هذه الملابس قبل متعرضها للبيع وعلاش متحمي المستهلك من الاثمنة الخيالية لهذه المنتوجات
ايوة منين عارفين هادشي لاش ماتمنعوهومش من دقة لولة ؟
من زمان ونحن نلبس كسوة العيد من دون غسل أو تنظيف.موقعلنا والو.كفى من تخويف الناس ووسوستهم.كبرنا مع الوسخ والميكروبات وكسبنا مناعة والحمد لله.
الملابس الجديدة خصوصا الصينية كارثة انها خاصة بالعالم الثالث حيث تباع باثمة منخفضة وبجودة مهترءة حيث لا رقابةللدولة عليها وهدا حال الدول التي لا تحترم فيه شعوبها
هههه زعما راكم كتهتمو ورافدين للمستهلك الهم هههه كضحكو على نفوسكم كاع ماحاربتو المبيذات لي كيديرو فالالفلاحة بكمية خطيرة وماحاربتو الفساد ديال المواد الغذائية الفاسدة على مدار السنة بقاو لكم غير الملابس الجديدة راه الفقير والمحتاج كيلبس غير الحوايج لي شبعو صابون وغسيل للاسف الشفوي هو لي خارج على بعض المسؤولين اما العمل والمثابرة شبه غايبة وهذي حقيقة كنعيشوها
هاد الدولة الأكسجين ولا حرام فيها والله
حماية المستهلك أم حماية الجيب لأعضاء هذه الجمعية والله لو ننظر قليلا حولنا لوجدنا كل شيء في المغرب يجب إعادة النظر فيه ملابس أدوية أكلات خفيفة في الشوارع والازقة التي تنعدم فيها النظافة الحافلات المكدسة والتي تشم فيها احيانا روائح كريهة الطاكسيات الظلامية التي نصفها تساق من طرف وجوه الشر اصحاب سوابق
الواد الحار والشركات التي تلقي بنفاياتها في الشوارع او البحر
المغرب نفسه قنبلة كيماوية موقوتة الله يحفظ والسلام