"حماية المستهلك" توصي بغسل الملابس الجديدة لتفادي الأضرار الكيماوية

حذرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من مخاطر ارتداء الملابس الجاهزة الجديدة، التي يقتنيها المستهلكون من المحلات التجارية، من دون إخضاعها لعملية غسيل بمواد التنظيف من أجل إزالة كافة المواد الكيماوية التي تحتوي عليها.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن “الملابس الجديدة تحتوي على مواد كيماوية وأصباغ تستخدم في سلاسل إنتاج هذه البضائع. وللتخلص منها، لا بد من غسلها قبل ارتدائها”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن “عملية الغسل تساعد في التخلص بشكل تدريجي من هذه المواد الكيماوية، وإغفال ذلك من شأنه أن يتسبب في مضاعفات غير مرغوبة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل البشرة الحساسة، أو في حالة سهولة إصابتهم بالتهابات جلدية”.

وتابع قائلا: “يمكن للمستهلك أن يلاحظ أن الملابس الجديدة تحتوي على رائحة غريبة، وهو ما يعني احتمال احتوائها على مادة الفورمول، التي تساعد على بريق وقوام الملابس، واستنشاق هذه المادة قد يتسبب في أعراض سلبية لدى الأشخاص المصابين بالربو، كما قد يتسبب في التهابات جلدية وحساسية، مما قد ينجم عنه إصابات بطفح جلدي وبثور وأعراض أخرى”.

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على ضرورة الالتزام بهذه القواعد أثناء شراء الملابس الجديدة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، نظرا لكون بشرتهم عادة ما تكون حساسة للغاية، وهو ما يتطلب حرصا أكبر على صحتهم وتفادي أي عوامل قد تؤدي إلى تبعات سلبية على سلامتهم.