حمد الله أفضل هداف مغربي في "أبطال آسيا"

بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، “غوليادور” نادي النصر السعودي لكرة القدم، أفضل هداف مغربي في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد كسره رقم مواطنه يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، والدحيل القطري والهلال السعودي السابق.

وتمكن حمد الله من رفع رصيده إلى 21 هدفا، بتسجيله هدفا في مرمى فريق فولاد الإيراني، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة برسم دوري أبطال آسيا.

وكان العربي سجل 20 هدفا في دوري أبطال آسيا، منها 4 أهداف خلال 6 مباريات مع الهلال، بجانب 16 هدفا خلال 19 مباراة بقميص الدحيل القطري.

وأكدت إحصائيات شبكة “أوبتا” أن هداف الفريق “الأصفر والأزرق” شارك في 33 مباراة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تحمل شعار أربعة أندية هي: الجيش والريان القطريان، وغوانغزهو الصيني والنصر السعودي، وسجل فيها 21 هدفا وصنع 7 أهداف.

وخاض حمد الله 16 مباراة مع النصر، سجل فيها 13 هدفا، وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الريان القطري في 5 مباريات، سجل فيها 3، ومع الجيش القطري سجل 4 من أصل 7 مشاركات، ومع غوانغزهو الصيني سجل هدفا واحدا في 5 مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن السجل التاريخي لمشاركة المغاربة في دوري أبطال آسيا سجل باسم يوسف العربي، الذي شارك في 25 مباراة مثل فيها ناديي الدحيل القطري والهلال السعودي.