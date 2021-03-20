حمد الله وأمرابط يقودان النصر نحو فوز تاريخي

قاد الدوليان المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط فريقهما النصر السعودي، اليوم، نحو فوز تاريخي على فريق الباطن بسباعية نظيفة ضمن فعاليات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الفريق “الأصفر والأزرق” النتيجة في الدقيقة 13 عن طريق علي لاجامي برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من نور الدين أمرابط.

الشوط الثاني كان نصراويا بالكامل، حيث أحرز أصدقاء حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق نور الدين أمرابط بعد تمريرة من سامي النجعي.

وفي الدقيقة 52 أضاف النصر الهدف الثالث بعد أن سجل ضيف الله القرني ضد مرماه عن طريق الخطأ ليزداد اللقاء صعوبة على الضيوف.

واستمر النصر في الضغط على الباطن ومحاصرته، قبل أن يقوم بهز شباكه للمرة الرابعة في الدقيقة 58 عن طريق عبد الرزاق حمد الله بعد تمريرة من سامي النجعي.

وبسرعة أضاف النصر هدفه الخامس في الدقيقة 63 عن طريق عبد الرزاق حمد الله من جديد، ولكن هذه المرة من ركلة جزاء.

واستمرت كتيبة هورفات في الضغط الهائل دون تراجع.

ولم يرحم النصر خصمه على الإطلاق رغم الخماسية، إذ أحرز الهدف السادس في الدقيقة 68 عن طريق بيتروس ماثيوس عبر تسديدة من كرة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 79 أضاف النصر الهدف السابع عن طريق رائد الغامدي لتنتهي المباراة بسبعة أهداف دون رد.

وبعد هذا الفوز التاريخي رفع النصر رصيده من النقاط إلى 36 نقطة، ليحتل بذلك المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة، وصار يحتل المركز الـ13.