حمد الله يبدأ تحدي لقب هداف الدوري السعودي

عوّد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، محبيه في الموسمين الماضيين على “انفجار” تهديفي، خلال الـ14 مباراة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وظفر حمد الله بلقب “الهداف” في الدوري السعودي لموسمين متتاليين، بفضل أهدافه الكثيرة في المباريات الـ14 الأخيرة من عمر المسابقة.

وحصد نجم النصر اللقب في موسمه الأول مع الفريق الأصفر (2019/2018)، حيث أحرز 34 هدفا؛ 25 منها جاءت في آخر 14 مواجهة.

وحافظ اللاعب السابق لأولمبيك آسفي، الموسم الماضي، على لقبه هدافا للدوري السعودي، بتوقيعه 29 هدفا، إذ كانت حصيلة المواجهات الـ14 الأخيرة منها 17 هدفا.

واستهل حمد الله “تدفق” أهدافه في آخر 14 مباراة، خلال الموسم الجاري، بزيارة شباك الفتح أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الـ16.

ورفع لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم رصيده إلى 3 أهداف، متخلفا بـ9 عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، علما أن اللاعب المغربي غاب عن فريقه في 10 مباريات، بسبب الإصابة؛ تارة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأخرى عضلية.

ويبحث حمد الله عن مواصلة “عادته” في توقيع أكبر عدد من الأهداف خلال المواجهات الـ14 المتبقية للنصر، والتي انطلقت فعلا بهدفه في مرمى الفتح.

ويأمل الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ34 هدفا أن يحافظ على لقبه هدافا للمسابقة، للموسم الثالث على التوالي.