حمد الله يتعرض لعقوبة إيقاف لمدة 15 يوما

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عقوبة الإيقاف لمدة 15 يوما وبشكل مؤقت في حق المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر.

وقالت اللجنة إن إيقاف حمد الله جاء بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه والفيصلي الأحد الماضي، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت لجنة الانضباط أنها أوقفت هداف النصر بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأضافت اللجنة أن إيقاف حمد الله لـ15 يوما، قابلة للتمديد، يهم جميع المواجهات الرسمية التي يحق له خوضها، وفقا للمادتين 149 و152 من لوائحها، علما أن القرار قابل للاستئناف حسب المادة 153.