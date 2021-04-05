حمد الله يثير الجدل من جديد في ملاعب السعودية

خلق الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، الكثير من الجدل عقب هزيمة فريقه أمام الفيصلي بهدف دون مقابل، والإقصاء من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب التصرف غير الرياضي الذي صدر منه تجاه أحد المصورين بعد نهاية المباراة.

وبصق حمد الله في يده قبل أن يمدها لإبعاد “الكاميرا” لحظة خروجه من أرضية الملعب بعد نهاية المواجهة، حسب معاينة جماهير الفريق السعودي للقطة، في إشارة منه إلى غضبه بعد الإقصاء من بطولة كأس الملك، وهو ما أثار حفيظة العديد من فعاليات كرة القدم السعودية، التي اعتبرت تصرف حمد الله غير رياضي، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها الجدل بتصرفات يغرد من خلالها خارج السرب.

واعتبر الناقد الرياضي جاسم الحربي أن ما صدر من حمد الله يعد عدم احترام تجاه الجميع، ويفرض معاقبته، مشيرا إلى أن “دلال” اللاعب في النصر هو أحد أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق، مضيفا أن “ما مضيع النصر إلا دلال حمد الله، هل هذه حركة لاعب محترف؟ يجب معاقبته”.

وهو الاتجاه نفسه الذي ذهب فيه الإعلامي السعودي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، الذي اعتبر أن حمد الله من الأسباب الرئيسية في هزيمة النصر، مشيرا إلى أن المحترف المغربي غير منضبط، بالإضافة إلى أنه يستنزف خزينة النادي ماديا، داعيا إلى تسريحه في أقرب وقت.

في المقابل، دافع الناقد الرياضي علي المرشود عن اللاعب، واعتبر أن اللقطة عادية جدا، قائلا: “اللقطة طبيعية من اللاعب، هو يغادر الملعب منهزما، مستاء وحزينا من عدم الوصول للنهائي”.

ويعد حمد الله من بين المحترفين المغاربة الأكثر إثارة للجدل طوال مساره الاحترافي، كما أن ذلك امتد إلى علاقته مع المنتخب الوطني المغربي، ومغادرته “الشهيرة” لمعسكر “أسود الأطلس” قبل أيام من “كان” مصر 2019، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب دوليا، وهو ما جعل عديدين يصفونه باللاعب “المزاجي”.

يشار إلى أن النصر السعودي قد غادر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بهزيمة أمام الفيصلي بهدف نظيف.

وسيواجه الأخير في المباراة النهائية نادي التعاون الذي انتصر على الفتح في نصف النهائي الثاني.