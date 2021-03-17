حمد الله يحرز الهدف الـ100 مع النصر السعودي

أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي، هدفا من ثلاثية فريقه، أمس الثلاثاء، في شباك العين، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.ويعد هدف الأمس رقم 100 لحمد لله مع النصر في كافة المسابقات، منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2018/2019، قادما من الريان القطري.

وتوزعت أهداف المعتزل دوليا، الـ100 مع فريقه السعودي، بين 67 هدفا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، و20 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين، و11 هدفا في دوري أبطال آسيا، وهدفين في السوبر السعودي.

ونجح حمد الله في تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة الواحدة خلال أربع مناسبات، ثم ثلاثة أهداف (هاتريك) في سبع مباريات، بينما وقع ثنائية في 14 مواجهة.

ويتصدر فريقا الرائد والفيحاء قائمة ضحايا نجم النصر، بتوقيعه 10 أهداف في مرمى كل منهما، ثم اتحاد جدة والتعاون بـ7 أهداف في شباك كل فريق.

وزار حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، شباك الرباعي الهلال وضمك والاتفاق والوحدة في 5 مناسبات لكل فريق.