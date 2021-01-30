حمد الله يسجل والنصر يتوج بـ"السوبر السعودي"

توج نادي النصر لكرة القدم بطلا لكأس السوبر السعودي بعدما اكتسح غريمه التقليدي الهلال 3-0، في ديربي الرياض الكبير الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مساء السبت، في نهائي المسابقة.

وسجل بيتروس ماثيوس هدف نادى النصر الأول في الدقيقة 61، وأضاف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتم سامي النجعي أهداف اللقاء فى الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، توج النصر باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد فاز في العام الماضي أيضا باللقب، فيما كان نادي الهلال قد شارك في المباراة بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، بينما لعب النصر بصفته وصيف البطولة السعودية.