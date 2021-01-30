حمد الله يسجل والنصر يتوج بـ"السوبر السعودي"

حمد الله يسجل والنصر يتوج بـ"السوبر السعودي"
صورة: أرشيف
السبت 30 يناير 2021 - 22:03

توج نادي النصر لكرة القدم بطلا لكأس السوبر السعودي بعدما اكتسح غريمه التقليدي الهلال 3-0، في ديربي الرياض الكبير الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مساء السبت، في نهائي المسابقة.

وسجل بيتروس ماثيوس هدف نادى النصر الأول في الدقيقة 61، وأضاف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتم سامي النجعي أهداف اللقاء فى الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، توج النصر باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد فاز في العام الماضي أيضا باللقب، فيما كان نادي الهلال قد شارك في المباراة بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، بينما لعب النصر بصفته وصيف البطولة السعودية.

ديربي الرياض الكبير كأس السوبر السعودي ملعب الملك فهد الدولي نادي النصر لكرة القدم

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‫تعليقات الزوار

3
  • younesse
    السبت 30 يناير 2021 - 22:14

    على سلامتو مسكين عزوف للوقت طويل

    2
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  • عاش المغرب الفاسي
    السبت 30 يناير 2021 - 22:14

    خبر مفرح جدا أن نرى العالمي حمدالله يسترجع عافيته ويعود للميادين بتسجيل هدف عالمي ويفوز مع فريقه بكأس السوبر السعودي اتمنى ان تكون الانطلاقة نحو تسجيل المزيد من الأهداف واصل يا بطل

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  • مدرب الاحياء
    السبت 30 يناير 2021 - 22:16

    هدف حمد الله هدف المعلمين بلمسة واحدة وبداخل القدم الكرة تمضي سريعة وقوية ودائرية في الوقت لأنها قدفت بمقدمة داخل القدم .لن يصدها أمهر الحراس في اقوى البطولات ولن يسجلها الا اللاعبون الكبار

    1
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