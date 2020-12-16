حمد الله يشتبك مع زميل في النصر أثناء مباراة "الخماسي المغربي"

خطف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الأنظار خلال مواجهة فريقه النصر السعودي نظيره الرائد، برسم ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتصرف لا رياضي، وذلك عقب دخوله في اشتباك بالأيدي مع زميله سلطان الغانم أمام عدسات “الكاميرا”، خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أداء حمد الله، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط هذا الموسم بعد مرور ثماني جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وغابت عنه “حاسة التهديف”، ما جعل الشك يتسرب لمحبي الفريق “النصراوي” عقب التراجع “المخيف” لمستوى اللاعب، مع زيادة واضحة في وزنه.

ولم يظهر صاحب الـ29 عامًا بمستواه المعهود هذا الموسم، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع “الفريق الأصفر” إلى المركز قبل الأخير بـ4 نقاط فقط في الدوري المحلي، من فوز وتعادل وست هزائم.

يُشار إلى أن حمد الله كان قد تُوج هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 29 هدفا، والموسم قبل الماضي بـ35 هدفا، بينما يعيش الموسم الحالي على وقع مجموعة من المشاكل في ظل تراجع مستواه.

وحسم النصر تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على نظيره الرائد، بهدفين دون مقابل.

وعرف اللقاء مشاركة خمسة لاعبين مغاربة في الفريقين، ويتعلق الأمر بمهاجمي نادي النصر عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بالإضافة إلى ثلاثي الرائد محمد فوزير وجلال الداودي وكريم البركاوي.