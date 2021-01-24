حمد الله يصل إلى السعودية بعد إتمام رحلة العلاج

حمد الله يصل إلى السعودية بعد إتمام رحلة العلاج
صورة: أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 16:07

عاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر لكرة القدم، إلى السعودية عقب فترة غياب استمرت 10 أيام، قضاها اللاعب في المغرب من أجل تأهيل نفسه بدنيا، لخوض مباراة “كأس السوبر” التي تجمع النصر والهلال يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية أونلاين” السعودية، اليوم الأحد، أنه “بدا على مهاجم نادي النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله خسارة وزن ملحوظة، وهو الأمر الذي كان يعرضه للانتقادات الفترة الماضية وأثر على مستواه بشكل كبير”.

ومنحت إدارة النصر حمد الله إجازة الفترة الماضية، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي. وقد فضل حمد الله السفر إلى المغرب لمتابعة علاجه التأهيلي مع طبيبه الخاص.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن حمد الله سيتم تجهيزه لمباراة “كأس السوبر،” التي تجمع النصر والهلال يوم السبت المقبل.

وخاض حمد الله 5 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الجاري، سجل خلالها هدفا وحيدا من ضربة جزاء، وصنع آخر، فيما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.

عبد الرزاق حمد الله كأس السوبر كرة القدم نادي النصر

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‫تعليقات الزوار

2
  • وجدي
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:18

    بداية النهاية للاعب منفوخ إعلاميا.ليس كل من يسطع نجمه في دوريات الخليج المملة نعتبره نجما.

    -8
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  • oujdi
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:21

    تتبعون اخباره وأثره رغم أنه أدار ظهره لبلده

    1
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