حمد الله يصل إلى السعودية بعد إتمام رحلة العلاج

عاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر لكرة القدم، إلى السعودية عقب فترة غياب استمرت 10 أيام، قضاها اللاعب في المغرب من أجل تأهيل نفسه بدنيا، لخوض مباراة “كأس السوبر” التي تجمع النصر والهلال يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية أونلاين” السعودية، اليوم الأحد، أنه “بدا على مهاجم نادي النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله خسارة وزن ملحوظة، وهو الأمر الذي كان يعرضه للانتقادات الفترة الماضية وأثر على مستواه بشكل كبير”.

ومنحت إدارة النصر حمد الله إجازة الفترة الماضية، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي. وقد فضل حمد الله السفر إلى المغرب لمتابعة علاجه التأهيلي مع طبيبه الخاص.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن حمد الله سيتم تجهيزه لمباراة “كأس السوبر،” التي تجمع النصر والهلال يوم السبت المقبل.

وخاض حمد الله 5 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الجاري، سجل خلالها هدفا وحيدا من ضربة جزاء، وصنع آخر، فيما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.