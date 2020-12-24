حمد الله يغيب عن النصر السعودي لمدة أسبوعين

سيفتقد نادي النصر السعودي لكرة القدم خدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي تعرض لها بداية الأسبوع الجاري.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر كشفت لها أن حمد الله خضع لفحص طبي بالأشعة أول أمس الثلاثاء، في أحد المراكز الطبية المتخصصة، لكشف الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام الباطن يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت المصادر نفسها أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة ذاتها التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه الآسيوية أمام برسيبوليس قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطبيب المعالج منح حمد الله راحة لمدة أسبوعين، على أن يخضع بدءا من الأربعاء لبرنامج تأهيلي على موضع الإصابة، الأمر الذي يغيّبه عن مباراتي النصر أمام ضمك والفيصلي في المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ على أن تكون عودته بشكل تدريجي أمام العين في الجولة التالية.

وكان حمد الله احتفل قبل أيام بتحقيقه لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد سبعة أهداف، مضيفا إنجازا جديدا إلى مسلسل الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها مع النصر.

يشار إلى أن حمد الله تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم الكروي الحالي، ما جعل جماهير “الفريق الأصفر” تطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب فشل المهاجم المغربي في هز شباك الخصوم كما عهدته منذ انضمامه إلى الفريق.