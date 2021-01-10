حمد الله يقترب من العودة للتباري بالنصر السعودي

حمد الله يقترب من العودة للتباري بالنصر السعودي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 10 يناير 2021 - 17:03

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف نادي النصر، من العودة إلى مباريات فريقه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وغاب حمد الله عن المواجهات الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

ويعود حمد الله لقيادة هجوم النصر في مواجهة الوحدة المقرر لها يوم 20 يناير الجاري، ضمن الجولة الرابعة عشر.

الإصابة في العضلة الضامة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عبد الرزاق حمد الله نادي النصر

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‫تعليقات الزوار

2
  • الباشا
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:14

    بالتوفيق لك و لجميع المحترفين المغاربة

    3
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  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:32

    خبر مفرح الحمدلله عل شفاء العالمي نتمنى لك مسيرة موفقة مملوؤة بالأهداف واصل يابطل

    4
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