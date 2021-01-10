حمد الله يقترب من العودة للتباري بالنصر السعودي

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف نادي النصر، من العودة إلى مباريات فريقه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وغاب حمد الله عن المواجهات الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

ويعود حمد الله لقيادة هجوم النصر في مواجهة الوحدة المقرر لها يوم 20 يناير الجاري، ضمن الجولة الرابعة عشر.