حمد الله يقترب من العودة للتباري بالنصر السعودي
هسبريس - متابعة
الأحد 10 يناير 2021 - 17:03
اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف نادي النصر، من العودة إلى مباريات فريقه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وغاب حمد الله عن المواجهات الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.
ويعود حمد الله لقيادة هجوم النصر في مواجهة الوحدة المقرر لها يوم 20 يناير الجاري، ضمن الجولة الرابعة عشر.
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بالتوفيق لك و لجميع المحترفين المغاربة
خبر مفرح الحمدلله عل شفاء العالمي نتمنى لك مسيرة موفقة مملوؤة بالأهداف واصل يابطل