"حمزة أغراس" ينتهي من تصوير "دوار العفاريت"

انتهى الفنان المغربي محمد حمزة، المعروف لدى الجمهور بـ”حمزة أغراس”، من تصوير مشاهده ضمن الفيلم السينمائي “دوار العفاريت” بكل من القصيبة وزاوية الشيخ وبين جبال الأطلس المتوسط ذات المشاهد الطبيعة الخلابة.

ويضم فيلم “دوار العفاريت”، الذي كتب أحداثه السيناريست الشاب سفيان دخيسي وأخرجه الدكتور بوشعيب المسعودي وأنتجه رشيد الحجوي مدير شركة الواحة للإنتاج السمعي البصري، ثلة من الوجوه الفنية المتميزة؛ منها عز العرب الكغاط، وسعاد الوزاني، وجمال لعبابسي، وعبد الحق بلمجاهد، والشرقي الساروتي، ووفاء مراس، وأحمد أولاد، ورشيد عماري، وعبد الرزاق ولد عامر، وفاطمة الزهراء الكوش، ومحمد سيبو، وأمين السيافي، وعثمان ركوب وآخرون.

ويحكي الفيلم عن قصة واقعية لرجل متقاعد يدعى “بلقاسم” (يجسده الممثل عز العرب الكغاط)، تشهد حياته تحولات عديدة وتقلبات مفاجئة بعد اقتنائه لسيارة مستعملة، فيدخل في دوامة من الأحداث المتتالية تقوده إلى عالم تحفه المخاطر، حيث الجريمة والعقاب. وقد حاول المخرج إبراز عوالم الشخصية الرئيسية وعلاقتها بمحيطها الاجتماعي في قالب كوميدي يتسم بالتشويق والإثارة.

ويطل الفنان محمد حمزة في الفيلم من خلال شخصية “أحمد”، الابن / الشاب الطموح الذي يعيش مع زوجته وأبنائه حلم الهجرة إلى كندا لأجل تغيير واقعهم الاجتماعي البسيط؛ لكن سرعان ما يتراجع عن قراره بسبب ما يعيشه من تطورات مع أبيه، ليواجه تحديا كبيرا في اقناع زوجته بالقرار الجديد فتنشأ بينهما خلافات تضع زواجهما في المحك.

ويروي حمزة، في تصريح لهسبريس، أن “الفيلم كان فرصة لاكتشاف طبيعة المنطقة الخلابة التي اختارها فريق العمل كفضاء لتصوير أحداث الفيلم”، مشيرا إلى أن القصيبة وزاوية الشيخ وضواحيها تحفل بفضاءات طبيعية مفتوحة تعكس الانفتاح والطيبة التي يتميز بها سكانها، وتوفر للعمل ديكورات متنوعة تمزج ما بين طابعي الحاضرة والبادية‘”.

وأفاد الفنان ذاته، الذي تعرف عليه الجمهور ضمن أعمال تلفزيونية عديدة رفقة النجوم حسن الفد ومحمد الجم والحسين بنياز وبالأخص في (السلسلات الرمضانية “الشانيلي تي في” و”العام طويل” و”مرحبا بصحابي)، بأن أربعة أسابيع من التصوير إلى جانب ثلة من الوجوه الفنية المتميزة كانت كفيلة بأن توطد علاقة الفنانين والتقنيين بمنطقة القصيبة الساحرة بجمال طبيعتها وطيبة سكانها، مشيرا إلى أن ظروف التصوير مرت بشكل طبيعي على الرغم من التحديات التي واجهها فريق العمل وعلى الرغم من تقلبات الطقس.