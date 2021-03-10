حمزة الموساوي ينضم إلى المنتخب المغربي الأول

وجه الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول، الدعوة إلى الظهير الأيسر حمزة الموساوي، لاعب نادي المغرب التطواني، للتواجد ضمن المعسكر الإعدادي المقبل، وذلك بعد التألق اللافت للاعب رفقة المحليين في “الشان” الأخير.

وأعلن نادي المغرب التطواني، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الموساوي تلقى الدعوة من مدرب “الأسود” للمشاركة رفقة المنتخب الوطني الأول في التجمع الإعدادي الذي يخوضه خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد السادس بالرباط.

وكان الموساوي تواجد ضمن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بالكاميرون، بعد مساهمته الفعالة في تتويج أبناء الإطار الوطني الحسين عموتة باللقب، كما قدم مستويات جيدة داخل أروقة “البطولة برو” بقميص فريقه.

وأكد الظهير الأيسر لـ”الماط”، في تصريح سابق لـ”هسبورت”، أن تواجده ضمن التشكيلة المثالية في “الشان” الأخير يتمنى أن يكون بداية لما هو أفضل في قادم المواعيد، على أن يُقدم كل ما لديه لفريقه والمنتخب الوطني.

ويُعتبر مركز الظهير الأيسر من المراكز التي تشغل بال الناخب الوطني، في ظل غياب لاعب قادر على تقديم الإضافة اللازمة في هذا المركز، بحكم تواضع مستوى حمزة منديل الذي طالته انتقادات كثيرة.

وسيكون المنتخب المغربي الأول نهاية مارس الجاري على موعد مع إجراء مباراتين لحساب الجولتين الخامسة والسادسة عن المجموعة الخامسة برسم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وسيُسافر المنتخب الوطني إلى الديار الموريتانية لمواجهة “المرابطون” خلال المباراة المقررة في الـ26 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا بمدينة نواكشوط، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي؛ في حين يستقبل “الأسود” منتخب بوروندي في الـ30 من الشهر ذاته، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بداية من الثامنة مساء.