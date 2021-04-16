حملة أمنية تتصدى لخرق حالة الطوارئ في الناظور

تمكنت العناصر الأمنية بمدينة الناظور، ما بين أمس واليوم، من توقيف عدد من المواطنين المخالفين لقانون حالة الطوارئ في عدد من الشوارع والطرقات والمناطق العمومية.

وشارك في الحملة الأمنية التي تبدأ على الساعة الثامنة ليلا، باشا المدينة ورؤساء الدوائر وقوادها ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور والعميد المركزي للأمن ورئيس الهيئة الحضرية للأمن ورجال مجموعة حفظ النظام، إضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة.

وشملت إجراءات فرض حالة الطوارئ جولات لدوريات الأمن في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العمومية، إضافة إلى السدود الأمنية عند مداخل المدينة.

وحررت مخالفات في حق عدد من الموقوفين الذين دفعوا غرامات تصالحية في عين المكان، فيما احتفظ بآخرين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم من مخالفة قانون الطوارئ.

يذكر أن علي خليل، عامل إقليم الناظور، عقد اجتماعا قبل حلول شهر رمضان المبارك أعطى خلاله تعليمات صارمة لفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة.