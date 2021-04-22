حملة أمنية تروم تجفيف منابع الجريمة في بلفاع

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من حجز ما يناهز 50 كيلوغراما من سنابل القنب الهندي “الكيف” في أحد دواوير جماعة بلفاع، حيث يجري البحث من أجل تحديد ظروف وملابسات التخلي عن تلك الكمية بمكان خلاء والواقفين المحتملين وراء ذلك.

وفي سياق استمرار الحملة الأمنية التي تنزلها مصالح الدرك ببلفاع، تحت إشراف القائد الإقليمي وقائد المركز، والهادفة إلى التواجد الأمني الميداني بالشارع العام وإحساس المواطنين بالأمن والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، حجزت المصالح ذاتها دراجات نارية عديدة غير متوفرة على الوثائق القانونية.

كما أفلحت عناصر الدرك، في إطار دورية اعتيادية بالمنطقة، من توقيف شخص آخر لحيازة واستهلاك مخدر الشيرا، حيث جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان.