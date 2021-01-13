حملة أمنية واسعة تسقط 6 أشخاص ببلفاع

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، ستة أشخاص، لضلوعهم في قضايا إجرامية متنوعة؛ وذلك على إثر حملة أمنية واسعة في كل من جماعتي بلفاع وإنشادن.

ويندرج التدخل الدركي، الذي أشرف عليه قائد المركز الترابي سالف الذكر ونائبه، في إطار العمليات الأمنية النوعية التي تهدف إلى التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة ومحاربتها، إلى جانب تعزيز إحساس المواطنين بالأمن وإزالة كل الشوائب الأمنية.

وشملت الحملة الأمنية دواوير عديدة في الجماعتين المذكورتين، بالإضافة إلى عدد من المقاهي المشبوهة بكل من مركز بلفاع وأربعاء آيت بوالطيب وتن منصور؛ وهو ما أسفر عن اعتقال المشتبه فيهم بسبب قضايا الضرب والجرح والسرقة والسكر العلني وإثارة الضوضاء في الشارع العام، فضلا عن توقيف مساعد أحد أكبر مروجي المخدرات وحجز دراجة نارية كانت بحوزته.

وفيما عبرت إفادات متطابقة للساكنة عن استحسانها لمواصلة هذه الحملات الأمنية الواسعة وأشادت بمجهودات المصالح الدركية، فقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهم، مع عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعيّن وفق صك الاتهام.